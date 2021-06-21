В Дагестане приостановлены богослужения
- Автор Диляра
- 21 июня, 2021. Понедельник 18:43
В связи с нарастающим темпом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Республике Дагестан главный санитарный врач Дагестана Николай Павлов подписал постановление о временно приостановлении массовых богослужений.
Так, временно для прихожан свои двери закроют церкви, мечети и синагоги.
Последнее от Диляра
- Владимир Путин: «Выборы должны пройти честно»
- Юсуп Умавов: « Защита и забота россиян в приоритете у партии ЕР»
- Забота о людях главная инициатива ЕР – Елена Павлюченко
- Основные приоритеты озвучены на ХХ съезде ЕР- Висампаша Ханалиев
- Об инвестициях рассказали участникам программы высших управленческих кадров