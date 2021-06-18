В Дагестане ввели ряд ограничительных мер- Оперштаб

Автор Диляра

Сегодня, 18 июня, Оперштаб Дагестан ввел ряд ограничительных мер, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуацией в республики.

С 21 июня вводятся ограничения для гражданам старше, 65 лет. С18 июня, сегодняшнего дня, введен запрет на работу организаций общественного питания 23:00 до 06:00 и деятельность фуд-кортов, размещенных торговых центрах, детских клубов, кальянных, ночных клубов (до особого распоряжения). Также решением Оперштаба было запретить проведение зрелищных, торжественных мероприятий.