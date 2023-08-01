Битва за Кавказ

С древнейших времен Кавказ соединял между собой Европу и Ближний Восток, был необходимым плацдармом для успешных походов европейских и восточных завоевателей. В новейшее время стратегическое значение Кавказского региона еще более возросло в связи с открытием огромных залежей минерального сырья, являющегося ключевым компонентом индустриальной эпохи, и, в том числе, нефти. Возможный захват Кавказа немецко-фашистскими войсками поставил бы СССР в исключительно сложные условия ведения войны, лишив страну в самое сложное время основной массы нефти, газа, марганцевой руды, молибдена, вольфрама, а также крупнейшей продовольственной и курортной баз. И, напротив: по мере крушения стратегии «молниеносной войны» проблема снабжения германской моторизованной армии горючим принимала все более острые формы, а уже весной 1942 г., по признанию Гитлера, стала угрожать катастрофой. Битве за Кавказ, как одному из наиболее важных сражений Великой Отечественной войны, посвящена обширная исследовательская и мемуарная литература. Она отличается высоким уровнем военно-исторического анализа происходивших событий, широким привлечением архивного материала. Сражение за Кавказ разворачивалось в чрезвычайно сложной обстановке. Весной 1942 г. Гитлер поставил своим войскам задачу лишить СССР основных экономических баз на юге страны и, главное, овладеть кавказской нефтью, без которой немецкая военная машина была обречена на поражение. Вследствие этого основные силы врага сосредоточивались на южном участке советско-германского фронта.



Митинг, посвященный выступлению 115-й Кабардино-Балкарской национальной кавалерийской дивизии на фронт. Нальчик, 12 апреля 1942 г.

В июле немцы и их союзники основными силами вышли в низовья Дона, откуда, в соответствии с директивой Гитлера № 45 от 23 июля 1942 г., готовились развить наступление в двух направлениях – на Кавказ (группа армий «А») и на Сталинград (группа армий «Б»). Кавказская группировка врага насчитывала 167 тыс. солдат и офицеров, 1130 танков, 4540 орудий и минометов, до 1 тыс. самолетов.



Немецкие танковые соединения в предгорьях Кавказа. 1942 г.

Войска Северокавказского и Южного фронтов, оборонявшие донские рубежи, были немногочисленны и истощены предыдущими боями. После ударов врага в конце июля — начале августа они раскололись и беспорядочно отступали. В тяжелых боях под Новороссийском и на туапсинском направлении в августе-сентябре 1942 г. частям Северокавказского фронта (командующий маршал //encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11849825@morfHeroes" style="color: rgb(232, 97, 49);">С.М. Буденный) удалось остановить противника и удержать за собой Черноморское побережье, однако сил для обороны всех подступов к Закавказью с севера фронт не имел. Эта задача была возложена на Закавказский фронт (командующий генерал армии //encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11849826@morfHeroes" style="color: rgb(232, 97, 49);">И.В. Тюленев), который на тот момент выполнял задачи по прикрытию государственной границы СССР с юга со стороны враждебно настроенной Турции и по охране коммуникаций в Иране, куда советские войска были временно введены по советско-иранскому договору 1921 г. В преддверии решающего сражения с основными силами немецкой группы армий «А» советским правительством, штабом Закавказского фронта, советскими и партийными руководителями Северного Кавказа и Закавказья в августе и начале сентября 1942 г. был проведен комплекс оборонительных мероприятий, потребовавший полной мобилизации сил и ресурсов. Прежде всего, войска Закавказского фронта силами вновь образованной Северной группы войск (37-я, 9-я, 44-я и 58-я армии) оборудовали и заняли совершенно новый рубеж обороны, протяженностью свыше 400 км (от г. Нальчик до устья р. Терек у впадения ее в Каспийское море) и в глубину на отдельных направлениях до 300 км (до Дербента и Баку). Северная группа войск должна была прикрыть наиболее важное бакинское направление. На перевалы Главного Кавказского хребта были переброшены соединения 46-й армии. При этом войска фронта были немногочисленны, имели на вооружении в основном устаревшую материальную часть и не обладали боевым опытом. Некоторые армии (9-я и 37-я) пополнялись после отвода с донских рубежей, а 58-я армия впервые формировалась. Ставке Верховного Главнокомандования (ВГК) и Генеральному штабу РККА пришлось пойти на большой риск и до предела ослабить остальные направления обороны Закавказского фронта. В течение первой половины августа из Закавказья было переброшено 6 стрелковых дивизий, 4 стрелковые бригады и значительная часть средств усиления. При этом основные силы 46-й армии были развернуты на север для обороны перевалов и стыка с Северокавказским фронтом, а в 45-й армии, находившейся на границе с Турцией, оставалось лишь три дивизии. Ситуация на южной границе усугублялась тем, что в связи с острой нехваткой оружия его приходилось изымать у войск 45-й и 46-й армий. Со второй половины августа помощь войсками начала оказывать Ставка ВГК, направившая в Закавказье в течение последующих полутора месяцев два гвардейских стрелковых корпуса, 11 стрелковых бригад, танки и другие виды вооружения.



Немецкие горные части на Кавказе. 1942 г.

Трудовой подвиг совершило население Северного Кавказа, строившее оборонительные сооружения, и железнодорожники, обеспечившие бесперебойную переброску войск, эвакуацию раненых и оборудования. В тяжелых сражениях под Моздоком, Туапсе и на перевалах Главного Кавказского хребта в сентябре-октябре советские войска измотали противника, сбили его наступательный порыв и создали предпосылки для перехода в контрнаступление. Однако противник сохранил немало сил и отразил все контрудары войск Закавказского фронта в ноябре и декабре 1942 г.



Пулеметчики прикрывают наступление пехотинцев у Моздока. 1942 г.

Операция по обороне Кавказа в целом являлась типичной для первого периода войны с присущими ему недостатками — слабой моторизацией войск, нехваткой бронетехники и самолетов, неопытностью большей части командного и начальствующего состава, особенно специалистов (разведчиков, связистов, артиллеристов) и т.д. Это нередко оборачивалось просчетами в планировании, ведении и обеспечении операций и боев, слабым взаимодействием родов войск и, в конечном итоге, — затяжными боями и неоправданно большими потерями. С другой стороны, командование и штаб фронта проявили достаточно высокие организаторские и управленческие качества. Они нередко выходили в Ставку со смелыми инициативами, твердо отстаивали свою точку зрения, напряженно искали пути преодоления острого дефицита людей и материальных ресурсов, импровизируя теми средствами, которые имелись в наличии.

Обороне Кавказа присуща и другая черта начального периода войны, без которых победа над врагом была бы немыслима: массовый героизм, самопожертвование, неустанный труд советских людей всех национальностей и вероисповеданий. Примеров этому тысячи. Так, во время боев на подступах к Владикавказу в ноябре 1942 г. молодой снайпер Маматов укрылся невдалеке от позиций врага. По его просьбе наши минометчики огнем погнали фашистов на засаду Маматова, который стал методично расстреливать их. В результате захватчики недосчитались 17 человек. Большая заслуга в повышении дисциплины и решимости защитников Кавказа принадлежала политработникам, которые нередко становились незаменимыми помощниками командиров и заменяли их в случае ранения. Например, в боях под Моздоком в октябре 1942 г. батальон 404-го полка 176-й стрелковой дивизии оказался в окружении. Комбат и его замполит старший политрук Мироненко действовали рука об руку, пять раз водили батальон в штыковую атаку. Три дня батальон находился в окружении без пищи и боеприпасов, но не дрогнул и вышел в расположение своих войск без серьезных потерь. Поразительный массовый подвиг совершили бойцы и командиры 392-й стрелковой дивизии (командир полковник //encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11849835@morfHeroes" style="color: rgb(232, 97, 49);">Г.И. Купарадзе). После прорыва 25 октября 1942 г. немцами обороны 37-й армии под Нальчиком дивизия оказалась прижатой к горам в полной изоляции от других советских войск, и, казалось, неминуемо будет раздавлена врагом. Однако, благодаря умелому и твердому руководству, дивизия смогла в полном составе за пять дней переправиться через высокогорный перевал Довгуз — Орунбаши, неся на руках вооружение, снаряжение, 12 т молибдена из оставленного в тылу врага молибденового завода, 400 лежачих раненых из эвакуированных армейских госпиталей. В Закавказье было перегнано также 30 тыс. голов скота. Совершив беспримерный переход, храбрая грузинская дивизия сохранилась как боеспособная единица. На всю страну прославился женский полк ночных бомбардировщиков под командованием //encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11849836@morfHeroes" style="color: rgb(232, 97, 49);">Е.Д. Бершанской. За угрожающим именем «ночные бомбардировщики» скрывались всего лишь тихоходные учебные машины У-2. Поначалу немцы насмешливо называли их «швейными машинами» и «рус фанер». Но вскоре они ощутили на себе всю тяжесть ночных ударов невидимых маленьких самолетов, которые, планируя на предельно малых высотах, подбирались к позициям врага, сеяли среди него панику и смерть. Боевые заслуги военных летчиц 22 раза были отмечены в приказах Верховного Главнокомандующего; 23 летчицы были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.



Девушки-офицеры 46-го гвардейского Таманского ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии: Евдокия Бершанская (слева), Мария Смирнова (стоит) и Полина Гельман

Не утихала борьба и в тылу врага. Бессмертный подвиг совершили бойцы Гофицкого партизанского отряда, 18 августа 1942 г. вступившие в неравную схватку с передовыми частями врага, наступавшими на Грозный. Небольшой отряд погиб, но уничтожил свыше 100 фашистов. Никто, в том числе дети и молодежь, не остались в стороне от борьбы с врагом. Они разбрасывали листовки, сжигали немецкие машины, выводили из строя линии связи. Героизм советских людей на передовой и в тылу врага до предела ослабили противника. Под натиском частей Северной группы войск Закавказского фронта 1 января 1943 г. он начал отступать в направлении Ставрополя и Ростова. Начался второй этап битвы за Кавказ — освободительный. На начальном этапе (1 января — 4 февраля 1943 г.) враг был отброшен из предгорий Кавказа к низовьям Кубани.



Эпизод битвы за Кавказ

Наступление проходило стремительно: 3 января был освобожден Моздок, 11-го — Пятигорск, а уже 21 января — Ставрополь. 24 января 1943 г. Северная группа войск Закавказского фронта была преобразована в Северо-Кавказский фронт 2-го формирования (командующий — генерал-лейтенант //encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11849837@morfHeroes" style="color: rgb(232, 97, 49);">И.И. Масленников). 5 февраля в состав Северо-Кавказского фронта была включена Черноморская группа войск Закавказского фронта. 12 февраля 1943 г. войска фронта освободили Краснодар. В ходе преследования противника с рубежа р. Терек ему был нанесен значительный урон. Тяжелые потери в живой силе и технике понесли немецкие 1-я танковая и 17-я армии. Однако решить главную задачу — предотвратить отвод войск с территории Северного Кавказа, окружить и разгромить группировку вермахта и его союзников — советские войска не смогли. //stat.mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=12431@cmsPhotoGallery" style="color: rgb(232, 97, 49);">Боевое донесение командующего войсками Северо-Кавказского фронта Верховному Главнокомандующему об освобождении г. Краснодара. ЦАМО. Ф. 51. Оп. 932. Д. 292. Л. Тит., 153.

В дальнейшем противник был оттеснен на Таманский полуостров, где оказал советским войскам отчаянное сопротивление на заранее подготовленном рубеже обороны («Готенкопф» — букв. «Голова кота»; в современных источниках более известна как «Голубая линия»). Немецко-фашистское командование создало здесь сильную глубоко эшелонированную оборону, которая проходила от Азовского до Черного морей, прикрывая Таманский полуостров с востока. Кровопролитные бои на этом направлении продолжались до 9 октября 1943 г., пока последний немецкий солдат не был сброшен в Керченский пролив. Немеркнущей славой покрыли себя герои Малой земли – организованного 4 февраля 1943 г. плацдарма на мысе Мысхако, включавшего часть города Новороссийска. Малая земля приковала к себе крупные силы врага и сыграла большую роль в разгроме его войск в 1943 г. В битве на Малой земле отличился капитан 3 ранга //encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11849838@morfHeroes" style="color: rgb(232, 97, 49);">Н.И. Сипягин. Весной 1943 г. на него была возложена трудная задача высадки десанта на Мысхако. Под огнем береговых батарей противника пробивались к защитникам Малой земли с подкреплениями, боеприпасами, продовольствием. Дивизион катеров Сипягина сыграл свою роль — 16 сентября Новороссийск был освобожден. За участие в этой операции Николай Иванович Сипягин был награжден Золотой Звездой Героя. //stat.mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=12432@cmsPhotoGallery" style="color: rgb(232, 97, 49);">Доклад командующего войсками Северо-Кавказского фронта в Генеральный штаб Красной Армии о боях в районе Мысхако и Цемесской бухты. ЦАМО. Ф. 51, оп. 932, Д. 295, Л. Тит., 19-21.

В ходе наступления советских войск на Северном Кавказе в 1943 г. врагу был нанесен огромный урон: было уничтожено около 275 тыс. солдат и офицеров, свыше 6 тыс. попали в плен, уничтожено и подбито было 890 танков, свыше 2 тыс. самолетов, 2127 орудий, свыше 7 тыс. автомашин и т.д. За это же время наши войска захватили 458 танков, 1392 орудия, 1533 миномета, свыше 15 тыс. автомашин и другое имущество. Наступательные операции на Кавказе в 1943 г. проходили в условиях свершившегося коренного перелома в Великой Отечественной войне, свой вклад в который внесли и защитники Кавказа. Успехи Красной Армии объяснялись резко возросшими возможностями советской оборонной промышленности, большим мастерством и опытностью советских командиров и бойцов. Наступательные операции Северокавказского и Закавказского фронтов в 1943 г., как правило, характеризуют хорошая подготовка, правильный выбор направления главного удара и четкое руководство войсками в ходе наступления. Подвиги защитников Кавказа были высоко оценены советским народом и правительством. 25 января 1943 г. была учреждена медаль «За оборону Кавказа», которой были награждены многие участники битвы за Кавказ и работники тыла (всего 583 045 чел.). Народы Северного Кавказа и Закавказья всегда хранят память о их великой работе и дорогой жертве.



Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном (Чеченская Республика)

Алексей Безугольный, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории)

Военной академии Генерального штаба ВС РФДоклад командующего войсками Северо-Кавказского фронта в Генеральный штаб Красной Армии о боях в районе Мысхако и Цемесской бухты