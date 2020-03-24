ЗАМАНА - Глава Минздрава провел видеоселекторное совещание

Глава Минздрава провел видеоселекторное совещание

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24 марта, 2020. Вторник 16:17
Глава Минздрава провел видеоселекторное совещание

Министр здравоохранения РД Джамалутдин Гаджиибрагимов на сегодняшнем видеоселекторном совещании с руководителями медицинских учреждений обсудил главную задачу- как уберечь от короновируса  и какие экстренные меры принимаются чтобы не допустить и  предотвратить распространение коронавирусной инфекции. 

Глава Минздрава провел видеоселекторное совещание
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 Акцентируя на совместных  задачах  отметил ,  что все  должны быть готовы контролировать ситуацию в круглосуточном режиме в случае выявления больных коронавирусной инфекции в республике.  «  Учреждения должны быть готовы принять  пациентов с признаками коронавируса  и своевременно оказать необходимую помощь заболевшим»- подчеркнул министр. Он заверил, что  в медицинских организациях есть запасы необходимых медикаментов, во многих больницах подготовлены койки для госпитализации пациентов, в наличии есть аппараты искусственной вентиляции, специалистами Минздрава сейчас проводится закупка дополнительных аппаратов ИВЛ экспертного класса. Министр также отметил, что утверждён алгоритм действий медработников в случае выявления больных с подозрением на коронавирус . Напомним, что в Минздраве Дагестана работает и «горячая линия» по вопросам профилактики и раннего выявления коронавируса :8 (8722) 67- 15- 99.

 

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