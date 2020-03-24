Глава Минздрава провел видеоселекторное совещание

Акцентируя на совместных задачах отметил , что все должны быть готовы контролировать ситуацию в круглосуточном режиме в случае выявления больных коронавирусной инфекции в республике. « Учреждения должны быть готовы принять пациентов с признаками коронавируса и своевременно оказать необходимую помощь заболевшим»- подчеркнул министр. Он заверил, что в медицинских организациях есть запасы необходимых медикаментов, во многих больницах подготовлены койки для госпитализации пациентов, в наличии есть аппараты искусственной вентиляции, специалистами Минздрава сейчас проводится закупка дополнительных аппаратов ИВЛ экспертного класса. Министр также отметил, что утверждён алгоритм действий медработников в случае выявления больных с подозрением на коронавирус . Напомним, что в Минздраве Дагестана работает и «горячая линия» по вопросам профилактики и раннего выявления коронавируса :8 (8722) 67- 15- 99.