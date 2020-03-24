ЗАМАНА - Владимир Васильев рекомендовал Парламенту проработать меры для безопасного проведения сессии в условиях риска распространения коронавирусной инфекции

Владимир Васильев рекомендовал Парламенту проработать меры для безопасного проведения сессии в условиях риска распространения коронавирусной инфекции

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24 марта, 2020. Вторник 14:28
Владимир Васильев рекомендовал Парламенту проработать меры для безопасного проведения сессии в условиях риска распространения коронавирусной инфекции

23 марта, Глава Дагестана Владимир Васильев встретился с Председателем Народного Собрания республики Хизри Шихсаидовым и руководителями партийных фракций - Сайгидахмедом Ахмедовым, Камилем Давдиевым и Махмудом Махмудовым. Одной из тем стало безопасное проведение предстоящей сессии Народного Собрания РД в условиях риска распространения коронавирусной инфекции.

Владимир Васильев рекомендовал Парламенту проработать меры для безопасного проведения сессии в условиях риска распространения коронавирусной инфекции
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"Ситуация ответственная и сложная. К счастью, у нас в регионе зарегистрированных случаев коронавируса нет, спасибо всем службам, которые работают. Тем не менее люди продолжают перемещаться, в том числе в нашу республику и через неё. У нас работает штаб, все вопросы определены и согласованы. Однако нам нужно продумать наиболее оптимальный вариант проведения заседания республиканского парламента в условиях повышенного риска распространения коронавирусной инфекции с участием главного санитарного врача Республики Дагестан - руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РД ", - обратился к руководителям партийных фракций Владимир Васильев.

Хизри Шихсаидов поддержал рекомендацию Главы Дагестана, заявив при этом, что организационная подготовка будет начата незамедлительно. Аналогичную позицию заняли и руководители фракций.

Во встрече также приняли участие Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов и Первый вице-премьер региона Анатолий Карибов.

 

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