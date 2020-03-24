В понедельник, 23 марта, Глава Дагестана Владимир Васильев встретился с Председателем Народного Собрания республики Хизри Шихсаидовым и руководителями партийных фракций - Сайгидахмедом Ахмедовым, Камилем Давдиевым и Махмудом Махмудовым.

Среди тем состоявшейся беседы в том числе было и строительство социальных объектов в рамках предстоящего перебазирования штаба Каспийской флотилии из Астрахани в дагестанский Каспийск.

Благодаря поддержке Президента страны Владимира Владимировича Путина работа в этом направлении ведется очень активно. При этом Постановлением Правительства РФ единственным поставщиком услуг в этой части определено Главное военно-строительное управление №4, а контроль за качественным и своевременным исполнением работ осуществляет лично Министр обороны страны. На строительство жилья, 20 детских садов, 35 яслей и 9 школ заложено 14 млрд руб.

«Когда было принято решение о перемещении Каспийской флотилии, одновременно была и поставлена задача создать все необходимые условия для того, чтобы люди, приехавшие к нам, в Каспийск, чувствовали себя комфортно. Уже заложен целый микрорайон, очистные сооружения. При этом Президент страны с пониманием отнесся к проблемам республики: новые семьи – это новая потребность не только в жилье, но и в детских садах, школах. Мы знаем, что у нас очереди в дошкольные учреждения, и не устранено трехсменное обучение в общеобразовательных. Благодаря передислокации флотилии у нас появятся 20 детских садов, 35 яслей и 9 школ», - прокомментировал Васильев.

Отметив огромную значимость масштабного строительства, Глава Дагестана призвал депутатский корпус к эффективному взаимодействию в плане организации парламентского контроля за решением поставленных задач.

Во встрече также приняли участие Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов и Первый вице-премьер региона Анатолий Карибов.