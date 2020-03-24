Жителям МКД Каспийска «пересчитали» свыше 60 тыс. за горячую воду и отопление

По предписанию Госжилинспекции РД гражданам и жителям многоквартирных жилых домов города Каспийска сделали перерасчёт на 64 т. 685 рублей за горячую воду и отопление в период отсутствия коммунальных услуг – с 08:30 12 марта по 17:30 13 марта. Информация об этом имеется на сайте Госжилинспекции РД.

К примеру, в нынешнем месяце в орган госжилнадзора поступило обращение об отсутствии горячего водоснабжения и подачи отопления из-за аварийно-восстановительных работ на центральной магистрали по улице Ленина.

Сотрудники Инспекции провели тщательную проверку в отношении ответственного поставщика ЖКУ, ООО «КаспийТеплоСервис». Было установлено, что в зону отключения из-за аварийно-восстановительных работ попали МКД №26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 52 по улице Ленина, №7 «а», 9, 11 по улице Хизроева, №20, 22, 24, 26, 29, 31 по улице Советская, №14 по улице Орджоникидзе, №1 по улице Абдулаева.

Госжилинспекцией нашего региона поставщику услуг было выдано предписание о необходимости произвести перерасчёт абонентам, которое было исполнено в срок и в полном объёме – т.е., в размере 64 тысяч 685 рублей.