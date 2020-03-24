Русский театр покажет «Хануму» в режиме онлайн-трансляции

Русский театр переходит в режим «онлайн». Уже с пятницы спектакли можно будет смотреть на канале учреждения в YouTube (Dagrusteatr Rd).

Первая онлайн-трансляция приурочена ко Всемирному дню театра. Праздник отмечается ежегодно 27 марта. В 17:00 в Большом зале начнется показ «Ханумы». Зрители в прямом эфире смогут наблюдать за действием с экранов своих мониторов.

«Современный мир требует современных решений. Как сказала министр культуры РФ Ольга Любимова, режим онлайн активирован. Цифровизация в культуре уже больше года идет в рамках нацпроекта. И для нас это не совсем ново – проект «Виртуальный концертный зал» в Русском театре собирает любителей классической музыки с июня прошлого года, прямые эфиры часто проходят на страничках Русского театра в социальных сетях. Теперь все перейдет в формат, когда каждый сможет посмотреть спектакли, не выходя из дома. Это, конечно, временная мера. Мы надеемся уже в скором времени вновь видеть в наших залах живых и здоровых зрителей. Но до отмены запрета проведения массовых мероприятий в связи с коронавирусом приглашаем наших зрителей каждые выходные смотреть спектакли через YouTube-канал театра», - говорит директор Русского театра Тимур Магомедов.

Съемки будут осуществляться с помощью двух камер. Зрители смогут увидеть и крупный, и общий планы. Кроме того, после показа спектакля в прямом эфире озвучат результаты конкурса, который также приурочен ко Всемирному дню театра. Победитель получит абонемент в театр. Условия участия можно прочитать на страничке учреждения в Instagram.