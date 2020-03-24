Первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов провёл сегодня, 23 марта, заседание оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.



В мероприятии приняли участие вице-премьеры Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов и Рамазан Джафаров, Первый заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства РД Владимир Деревянко, руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов, представители заинтересованных министерств и организаций.

Одна из основных тем – из Великобритании, Азербайджана и Грузии транзитом через Дагестан пройдут группы граждан. В этой связи актуальность приобретает вопрос их обследования на коронавирус и обеспечения режима изоляции.

Раскрывая тему, главный государственный санитарный врач Дагестана Николай Павлов ввёл собравшихся в курс дела: «Вчера из Великобритании в Москву прилетели 32 человека, граждане Дагестана, часть людей осталась в Москве, а 26 – собирались вернуться домой, в нашу республику. Мы получили информацию, что в этой группе есть несколько человек с признаками респираторной инфекции. После осмотра они остались в Москве для прохождения лечения, обследования и дальнейшей изоляции».

При этом особое внимание Николай Павлов обратил на то, что 3 человека, которые почувствовали недомогание, проявили сознательность и чтобы не переносить инфекцию на территорию республики и не заражать людей, в том числе стариков, которые находятся в зоне риска, сразу же обратились за медицинской помощью и были госпитализированы.

«Наша задача – сохранить здоровье нации, республики. Кто приехал в регион, должен находиться на самоизоляции, не допускать никаких контактов, чтобы не заразить соседей, родственников, друзей. В случае, если почувствовали себя плохо, надо обратиться в лечебно-профилактическую сеть. К вам обязательно приедут и определят вашу дальнейшую судьбу», – сказал глава регионального Роспотребнадзора.

Что касается групп граждан, которые прибудут из Азербайджана и Грузии, на границе они пройдут санитарно-карантинный контроль, осмотр и опрос. Если у кого-то будут признаки заболевания, их доставят в ближайший изолятор. Кроме того, сопровождать прибывших будут карета скорой помощи и полицейский автомобиль.

Затем были подробно рассмотрены все нюансы, касающиеся организационных моментов.

Не обошёл стороной Анатолий Карибов и важность соблюдения режима самоизоляции гражданами, которые прибыли в Дагестан из-за рубежа, начиная с 18 марта. А это – порядка 1700 человек. В муниципальных органах власти и ОВД списки имеются, основная задача сегодня – обеспечить их временную изоляцию. В качестве негативного примера он привёл опыт Рязани, где был осуществлен подомовой обход, в ходе которого выяснилось, что из 1168 проверенных адресов граждан, вернувшихся из-за рубежа, только 2,7% людей находились на добровольном домашнем карантине.

«Игнорирование условий самоизоляции одними людьми может подвергать риску других», – отметил Анатолий Карибов. Он призвал глав МО и ГО проверить, соблюдается ли режим самоизоляции каждым из числа прибывших. Кроме того, рекомендовано во всех муниципалитетах закрыть для посещения образовательные и спортивные учреждения, секции, бассейны и кинотеатры. В настоящее время ни одного случая заражения COVID-19 в Дагестане нет, поэтому все эти меры нацелены на предупреждение распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Без внимания не осталась и тема медицинских масок. Они централизованно закуплены Минпромторгом РФ. Дагестан получит 318 тысяч масок, на эти цели будет потрачено свыше 10 млн из резервного фонда ЧС.

Также было озвучено, что индустриально-промышленный колледж Избербаша запустил производство марлевых медицинских масок. В случае необходимости ими будут обеспечены люди старшего поколения, социальные работники и другие. Маски имеют восемь слоев защиты, необходимый материал для работы приобретен за внебюджетные средства. Эти средства защиты предложено в первую очередь распределить по местам массового скопления граждан и тем специалистам, которые ежедневно соприкасаются с большим количеством людей.

Одновременно с этим сегодня начнёт работать многоканальный номер (8 800 350 00 63), по которому можно получить информацию по линии работы каждого задействованного ведомства. Телекоммуникационная линия организована таким образом, чтобы несколько абонентов могли в одно и то же время дозвониться по единому номеру.

Для этого в Администрации Главы и Правительства РД создан ситуационный центр, куда будет стекаться вся информация и где будет осуществляться контроль за исполнением поручений по данной теме. В круглосуточном режиме на звонки будут отвечать операторы.

Затронули в ходе совещания и тему продовольственной обеспеченности. Курирующий этот вопрос зампред Абдулмуслим Абдулмуслимов заверил, что поводов для беспокойства нет. По его словам, ситуация ежедневно отслеживается, а запас продуктов имеется на несколько месяцев. Более того, Дагестан может предложить российскому рынку более тысячи тонн риса, свыше 3 тысяч тонн мяса и более 100 тысяч тонн капусты. Было озвучено, что полностью оснащена продуктами и резервная обсервация.

Комментируя, Анатолий Карибов согласился с тем, что ажиотажа на продовольственных рынках уже нет, а прилавки заполнены продуктами. То есть в регионе ситуация стабильная и опасений не вызывает.

Завершая, Первый вице-премьер дал поручения ответственным лицам и призвал собравшихся держать ситуацию на контроле, эффективно решая все возникающие вопросы.