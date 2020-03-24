В Минтруде заработал оперативный Штаб по профилактике распространения коронавирусной инфекции

В целях исполнения Указа Главы Республики Дагестан, предусматривающего введение на территории Республики Дагестан режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Министром труда и социального развития Республики Дагестан подписан приказ, о переходе подведомственных Министерству стационарных учреждений на закрытый режим работы с соблюдением строгого противоэпидемического режима.

Так, директорам реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями,включая «Республиканский реабилитационный центр «Надежда», поручено обеспечить закрытый режим работы отделений со стационарным обслуживанием граждан с соблюдением строгого противоэпидемического режима и прекратить прием вновь поступающих граждан.

Учреждениям социального обслуживания населения в муниципальных районах и городских округах,предоставляющим социальные услуги, поручено прекратить предоставление услуг в полустационарной форме, а так же усилить меры безопасности социальных работников, предоставляющих социальные услуги на дому.

Республиканского центра социальной помощи семье и детям (г. Махачкала) поручено прекратить предоставление социальных услуг в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания.

Всем территориальным органам и организациям, находящимся в ведении Министерства труда и социального развития Республики Дагестан, порученообеспечить возможность получения населением соответствующих государственных услуг в электронном виде и отменить до особого распоряжения, проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных.

Во всех подведомственных учреждениях Минтруда проведена разъяснительная работа среди персонала, осуществляющего предоставление социальных услуг, по вопросам эпидемиологии новой коронавирусной инфекции и мерам личной безопасности, а также необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью в случае наличия симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию.

Увеличена кратность проведения ежедневной дезинфекции служебных помещений, рабочих мест и мест общего пользования с использованием дезинфекционных средств и бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха. Также усилен режим текущей дезинфекции в помещениях, предназначенных для приема граждан, обратившихся за предоставлением социальных услуг, и для круглосуточного пребывания получателей социальных услуг.

Министерством труда и социального развития РД создан оперативный Штаб, по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Согласно разработанному плану неотложных мероприятий, во всех территориальных органах Минтруда организована работа горячих линий для приема заявок от пожилой и маломобильной категории граждан, по доставке необходимых медикаментов и продуктов питания. Доставка будет осуществляться бригадой социальных работников совместно с волонтерами. Также организовано взаимодействие социальных работников со специалистами Роспотребнадзора РФ по РД и Минздрава РД.

Социальными учреждениями Минтруда сформированы списки пожилых граждан и инвалидов, находящихся в зоне риска распространения коронавирусной инфекции, согласно которым производится мониторинг состояния их здоровья.

В случае подозрения на COVID-19, доставка пожилых граждан проживающих в сельской местности в медицинские учреждения, будет осуществляться на адаптированном автотранспорте комплексных центров социального обслуживания населения.