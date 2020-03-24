В Дагестане планируется строительство более 80 школ до 2024 года

Власти Дагестана планируют построить свыше 80 школ до 2024 года, что позволит ликвидировать трехсменку в 22 образовательных учреждениях региона. Об этом сообщила в понедельник зампредседателя правительства - министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова на заседании расширенной коллегии Минобрнауки региона.

"Ежегодное увеличение контингента, к сожалению, не позволило полностью решить все проблемы по ликвидации третьей смены. Однако немало сделано. В 2018-2019 годы построено 34 школы на 12 тысяч ученических мест, а до 2024 года будет построено 82 школы. Эти меры позволят ликвидировать трехсменный режим обучения в 22 школах и перевести учащихся из 42 аварийных зданий в обновленные школы", - сказала Омарова.

По ее словам, основные проблемы в сфере общего образования "требуют нестандартных решений". "Мы ежегодно в последние годы наблюдаем трехпроцентный прирост школьного контингента обучающихся и такая тенденция сохранится еще два года. Число учащихся школ в текущем году уже превысило 417 тыс., в том числе более 52,6 тыс. детей пришли из детского сада в первый класс в школу", - сообщила вице-премьер.

Как сообщили ТАСС в министерстве образования и науки региона, строительство 82 школ позволит создать 30 тыс. новых ученических мест.

По данным Минобрнауки региона, в Дагестане 1460 школ, из них 616 школ работают в две смены, 22 школы - в три смены.