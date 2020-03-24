По поручению Главы Дагестана создан Ситуационный центр по противодействию завоза и распространения коронавирусной инфекции

Так, зам.начальника управления по информационной политике Минкомсвязи РД Эльмира Шейхова в ходе презентации рассказала, что Центр позволяет связываться в режиме реального времени с любым руководителем муниципалитета, органа исполнительной власти и т.д. В нём будет консолидироваться информация по текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции, тут же будет анализироваться информация, распространяемая в медиапространстве.

Далее Владимир Васильев провёл оперативное совещание с участием заинтересованных руководителей. Предваряя обсуждение актуальных вопросов, руководитель региона сообщил, что руководство республики располагает разбивкой населения по возрастным группам.

Как известно, коронавирус более тяжело протекает у пожилых людей. Нам нужно, чтобы и наши муниципалитеты понимали, какие возрастные группы и какой численности имеются в каждом районе.

"Это позволит определить количество волонтёров и определённых средств, которыми мы располагаем, имеется в виду медицинские и санитарные средства, которые позволяют предупредить распространение инфекции. Нам уже начал помогать федеральный центр и Дагестану выделили 318 тысяч медицинских масок, мы их ждём", - отметил Глава Дагестана.

Также в рамках совещания проговорили возможность выпуска масок в исправительных учреждениях республики. На базе же ряда республиканских колледжей уже налажено изготовление масок 6 тысяч штук в день.

"Это будет наш резерв. Все средства защиты, там где можем, мы будем производить у себя. Кроме того, по согласованию с Парламентом Дагестана предусмотрено в бюджете резерв в сумме 3 млрд.рублей для решения острейших проблем жителей Дагестана в случае крайней необходимости",- подчеркнул Владимир Васильев.

В свою очередь Первый заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов сообщил, что поручение Главы Дагестана по выделению дополнительных 20 млн. рублей из резервного фонда по чрезвычайным ситуациям на приобретение в том числе средств защиты исполняется. В ближайшее время проект решения будет готов к подписанию.

При этом было отмечено, что одним из условий, при выпуске в республике средств защиты, кроме качества, будет и приемлемая цена.

Обсуждались на совещании и такие вопросы, как возможность доставки набора продуктов нуждающимся, пожилым и людям более старшего возраста с помощью волонтёров, введение многоканального номера "горячей линии" по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Соответствующие поручения были даны руководителям профильных министерств и ведомств.

Глава Дагестана также поручил профильным министерствам и ведомствам оперативно проработать прозвучавшие предложения и доложить о наиболее оптимальном варианте их исполнения.

В заключение Владимир Васильев заявил о необходимости создания подобного Центра в каждом муниципалитете республики. В обсуждении приняли участие Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, Первый зам.Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов, вице-премьер Правительства РД - министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова, министр информатизации и массовых коммуникаций РД Сергей Снегирев, зам. министра промышленности и энергетики РД Батыр Эмеев, главный санитарный врач РД - руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РД Николай Павлов и другие.