ЗАМАНА - Запущен портал с цифровыми сервисами на время борьбы с коронавирусом

Запущен портал с цифровыми сервисами на время борьбы с коронавирусом

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23 марта, 2020. Понедельник 13:26
Запущен портал с цифровыми сервисами на время борьбы с коронавирусом

Минкомсвязь РФ и АНО «Цифровая экономика» при поддержке крупнейших российских интернет-компаний запустили порталы все.онлайн и vseonline.online, на которых собрана информация о цифровых сервисах и услугах для граждан, находящихся в режиме изоляции в связи с распространением коронавируса.

Запущен портал с цифровыми сервисами на время борьбы с коронавирусом
Информация

Информация сгруппирована по различным типам потребностей и жизненным ситуациям – от заказа еды и продуктов питания до обучения и получения медицинских консультаций онлайн.

В каталог вошли сервисы телемедицины Smartmed от МТС и Docdoc от Сбербанка, видеосервисы ivi и Okko, развлекательные онлайн-платформы крупнейших операторов связи: Ростелекома, МТС, Билайна, МегаФона и ЭР-Телекома, услуги такси и каршэринга от Яндекса и Mail.ru Group, Яндекс.Лавка и DeliveryClub. Для учащихся доступны продукты Учи.ру Inlearno. 1С предоставила бесплатный доступ к аудиокнигам из школьной программы по литературе и списку по внеклассному чтению. Почта России – сервис бесконтактной доставки посылок до двери и другие почтовые услуги, которые актуальны для современной эпидемиологической ситуации.

На момент запуска сайт содержит свыше 60 цифровых сервисов. Каталог будет пополняться.

Большинство собранных на порталах все.онлайн и vseonline.online интернет-сервисов предоставляются гражданам бесплатно или на льготных условиях.

Ссылка на каталог сервисов размещена также на Едином портале госуслуг, на котором сейчас зарегистрировано 105 млн пользователей.

 

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