Минздрав дал рекомендации возвращающимся в Дагестан в связи с пандемией COVID-19
- Автор Габи
- 23 марта, 2020. Понедельник 11:55
Минздрав Дагестана дал рекомендации гражданам, вернувшимся в республику после посещения зарубежных стран и субъектов РФ с неблагоприятной ситуацией по вирусу COVID-19 (SARS-CoV-2).
В первую очередь специалисты считают, что двухнедельная изоляция от внешнего мира является самой действенной мерой профилактики распространения вирусной инфекции. Избегать контактов с людьми необходимо даже несмотря на то, что экспресс-тесты по приезде в Дагестан дали отрицательный результат. Находясь дома, надо также максимально ограничить контакты с близкими людьми. Сразу по приезду необходимо позвонить на горячие линии в Роспотребнадзоре по РД (тел.: (8722) 69-19-52) и Минздраве республики (тел.: 8(8722) 67-15-99) и сообщить о своем возвращении из неблагополучного региона. Рекомендуется по возможности продублировать звонок в поликлинику по месту фактического пребывания. Врачи будут в течение 14 дней связываться с вами и справляться о состоянии здоровья. Для трудоустроенных граждан при необходимости можно открыть электронный больничный лист, воспользовавшись соответствующей формой на портале Госуслуг https://www.gosuslugi.ru (дистанционно). Сегодня в условиях пандемии COVID-19 в Дагестан возвращаются жители практически из всех регионов России. В профилактике коронавируса COVID-19 наиболее важно проявлять сознательность и придерживаться правил гигиены с максимальной минимизацией контактов. Именно поэтому рекомендуется воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Школьникам, студентам и молодежи в целом воздержаться от посещений тренировочных залов, фитнес-центров, бассейнов и т.п. Важна сознательность и бизнес-сообщества: владельцам ресторанов, баров, клубов, кинотеатров рекомендуется приостановить массовые мероприятия, которые могут стать идеальной площадкой распространения коронавируса COVID-19. Также гражданам рекомендуется проявлять сознательность и самостоятельно следить за состоянием своего здоровья. При каких-либо даже незначительных изменениях в самочувствии сразу обращаться к врачу. Возможен даже вызов «скорой» (по необходимости). И в качестве заключительной рекомендации специалисты рекомендуют не поддаваться паническим настроениям и сохранять спокойствие. В социальных сетях и мессенджерах распространяется огромное количество информации, не имеющей под собой никакого основания: относитесь к информации из сомнительных источников с высочайшей степенью недоверия. Скрасить изоляцию вам помогут книги, фильмы и иные открытые ресурсы в сети Интернет. Ниже представлены ссылки для того, чтобы быть в курсе всех изменений в ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире и России. http://стопкороновирус.рф
https://mydagestan.e-dag.ru
https://www.rospotrebnadzor.ru
http://minzdravrd.ru
https://instagram.com/minzdravrd
https://www.rosminzdrav.ru
https://instagram.com/rospotrebnadzor_rd
https://mydagestan.e-dag.ru
https://www.rospotrebnadzor.ru
http://minzdravrd.ru
https://instagram.com/minzdravrd
https://www.rosminzdrav.ru
https://instagram.com/rospotrebnadzor_rd
Последнее от Габи
- Минздрав дал рекомендации возвращающимся в Дагестан в связи с пандемией COVID-19
- В Избербаше наладили выпуск медицинских масок
- В Избербаше наладили выпуск медицинских масок
- Минобороны России о работе по проекту «Дорога памяти»
- Об уголовной ответственности за ложные сообщения об актах терроризма и неотвратимости наказания за данный вид преступления