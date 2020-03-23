ЗАМАНА - В Избербаше наладили выпуск медицинских масок

В Избербаше наладили выпуск медицинских масок

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23 марта, 2020. Понедельник 11:44
В Избербаше наладили выпуск медицинских масок

Чтобы хоть как-то снять напряженность и удовлетворить возросший спрос на защитные маски, администрация города вышла с инициативой задействовать возможности Индустриально-промышленного колледжа, где уже много лет обучают профессии портного. На базе учебного заведения несколько дней назад наладили выпуск марлевых медицинских масок – такие применялись еще в советские времена.

В Избербаше наладили выпуск медицинских масок
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«У нас есть мастерская, где можно сшить столь дефицитные сейчас медицинские маски. Предварительно о нюансах их изготовления наши мастера производственного обучения и студенты были проконсультированы врачом-инфекционистом из Республиканской больницы», – рассказала и.о. директора Индустриально-промышленного колледжа Раисат Гаджиалиева.

Идея вспомнить старые технологии возникла у руководства мэрии. «Недавно на заседании санитарно-противоэпидемиологической комиссии города мы обсуждали Указ Главы Дагестана о недопущении распространения коронавирусной инфекции. Мы понимали, что республика сейчас остро нуждается в медицинских масках, поэтому решили использовать возможности Индустриально-промышленного колледжа и предложили организовать здесь производство дефицитного товара.

Мы создадим необходимый запас медицинских масок и затем будем распределять их по всему городу. Прежде всего, их получат детские сады», – отметил глава города Магомед Исаков.

Производство медицинских масок в колледже наладили 20 марта. За день студентки, проходящие производственную практику, шьют 300 масок. Средство индивидуальной защиты имеет 8 марлевых слоев, напомню, в советской медицине практиковались 6-слойные маски.

Как отмечают вирусологи, у марлевой повязки есть много плюсов. Во-первых, ее можно стирать (делать это лучше в каком-нибудь дезинфицирующем растворе) и использовать повторно. А во-вторых, чем больше раз вы ее постираете, тем лучше она будет работать. Эффективность такой маски намного выше, чем у современных синтетических.

 

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