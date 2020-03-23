Минобороны России о работе по проекту «Дорога памяти»

Министерством Обороны Российской Федерации в рамках утвержденного Президентом Российской Федерации Перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества, реализуется проект «Дорога Памяти».

«Дорога Памяти» – это историко-мемориальный комплекс, размещенный на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится главный храм Вооруженных сил Российской Федерации.

Открытие главного храма Вооруженных сил Российской Федерации и «Дороги Памяти» состоится 6 мая 2020 г. Минобороны России через военные комиссариаты, региональные управления Пенсионного фонда, многофункциональные центры обслуживания населения, ветеранские и молодежные общественные организации, а также интернет ресурс «Дорога Памяти» организован сбор фотографий и писем участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В Военном комиссариате Республики Дагестан состоит на учете 144 343 участника Великой Отечественной войны. Жителями Республики Дагестан собраны фотографии на 2 793 защитника Отечества для наполнения историко-мемориального комплекса «Дорога Памяти» фотографиями и письмами участников Великой Отечественной войны.