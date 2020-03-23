ЗАМАНА - Минобороны России о работе по проекту «Дорога памяти»

Минобороны России о работе по проекту «Дорога памяти»

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23 марта, 2020. Понедельник 11:30
Минобороны России о работе по проекту «Дорога памяти»

Министерством Обороны Российской Федерации в рамках утвержденного Президентом Российской Федерации Перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших  при защите Отечества, реализуется проект «Дорога Памяти».

Минобороны России о работе по проекту «Дорога памяти»
Информация

«Дорога Памяти» – это историко-мемориальный комплекс, размещенный на  территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот»,  где строится главный храм Вооруженных сил Российской Федерации.

Открытие главного храма Вооруженных сил Российской Федерации и  «Дороги Памяти» состоится 6 мая 2020 г. Минобороны России через военные комиссариаты, региональные управления Пенсионного фонда, многофункциональные центры обслуживания  населения, ветеранские и молодежные общественные организации, а также  интернет ресурс «Дорога Памяти» организован сбор фотографий и писем  участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В Военном комиссариате Республики Дагестан состоит на учете 144 343  участника Великой Отечественной войны. Жителями Республики Дагестан  собраны фотографии на 2 793 защитника Отечества для наполнения  историко-мемориального комплекса «Дорога Памяти» фотографиями и  письмами участников Великой Отечественной войны.

 

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