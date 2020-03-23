Об уголовной ответственности за ложные сообщения об актах терроризма и неотвратимости наказания за данный вид преступления

Телефонный терроризм — заведомо ложное сообщение о готовящемся террористическом акте , преступлении или наличии взрывного устройства в общественном месте.

Профилактика телефонного терроризма (информационно-методический материал для педагогов в рамках городской профилактической программы «Школа для родителей»)

Впервые термин телефонный терроризм стал применяться после терактов 11 сентября 2001 года, в США, когда в полицию многих стран мира стали массово поступать анонимные звонки о готовящихся преступлениях. Естественно, что в то время все силы быстрого реагирования были в состоянии повышенной готовности, они выезжали на вызов, но он часто оказывался ложным. В разных странах это наказывалось по-разному, где-то за это не было предусмотрено наказание вообще, где-то каралось наравне с реальными преступлениями.

К телефонному терроризму относятся преступления, совершаемые с помощью звонков со стационарных и мобильных телефонов, а также с факсимильных аппаратов. Целью таких вызовов может стать банальное хулиганство, желание прославиться, срыв работы важного объекта или мероприятия, шантаж конкретного человека либо просто ложный вызов спецслужб.

По нашим данным, телефонными розыгрышами по заданному сценарию обычно занимаются дети в возрасте от 11 до 15 лет, преимущественно мальчики:

Рассмотрев тексты «телефонных приколов», мы обнаружим, что почти все они имеют очень четкую структуру.

Простейший диалог состоит из трех частей:

1. Обыкновенный вопрос «шутника».

2. Ожидаемый ответ жертвы розыгрыша.

3. Неожиданная реплика «шутника», которая ставит жертву в тупик.

Иногда телефонный хулиган ждет ответ собеседника на свое эксцентричное высказывание. Если ответ на первый вопрос шутника известен заранее, то реакция жертвы розыгрыша на последнюю фразу диалога непредсказуема и поэтому представляет определенный интерес. Однако чаще всего в такой ситуации телефонный хулиган вешает трубку, не дожидаясь ответа.

Для него важен сам факт розыгрыша, а не его результат. Почему ребенок болезненно переживает «дефицит телефонного общения», почему для него важно звонить по случайным номерам и разыгрывать незнакомых людей?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно более внимательно рассмотреть сам механизм телефонного розыгрыша.

- Как правило, жертвами детских розыгрышей становятся взрослые.

Телефонный номер, по которому звонит шутник, обычно выбирается наугад, и чаще всего к телефону подходит именно взрослый человек. Таким образом, во время розыгрыша происходит коммуникация «ребенок» – «взрослый».

При этом в выигрышном положении оказывается ребенок. Он является инициатором диалога, он задает сценарий, по которому идет общение, он может в любой момент повесить трубку, оставив взрослого в недоумении. Взрослый – жертва розыгрыша, напротив,

оказывается в очень неуютной ситуации. Его ответ на первый вопрос предопределен заранее, а последняя реплика шутника неизменно ставит его в тупик.

2. Почему дети так поступают?

Количество телефонных звонков хулиганского и явно террористического характера остается весьма значительным.

Примерно половина из них совершается учащимися образовательных

учреждений. Что это? Детская шалость или недетская глупость?

Почему дети так поступают? Наиболее распространенный ответ «хотел пошутить» не раскрывает истинных причин.

А их может быть несколько:

- Первая — садистские наклонности в характере ребенка,

страдания окружающих доставляют ему удовольствие. Создать панику, поднять на ноги милицию, учителей, а самому сидеть где-нибудь неподалеку, наблюдать за всем происходящим и посмеиваться.

Разумеется, это ненормально, и такого ребенка нельзя считать психически здоровым.

- Вторая — «самоутверждение». Для мальчиков существуют различные, так сказать, общепринятые способы «самоутверждаться», например, завоевывать признание у сверстников. Бывают случаи, когда восприимчивая психика ребенка, впитав в себя весь негатив, выплеснутый из радио- и телевизионных новостей о терактах подсказывает совершенно абсурдные способы самоутверждения.

- Третья — подчас ребенку просто не хватает ума оценить возможные последствия.

- Четвертая – причины подобного поведения бывают и чисто меркантильными: ребенок мог поспорить с кем-нибудь (на мороженое или новые роликовые коньки), что учинит в школе настоящий переполох. Ему это удалось, спор выигран.

3. В чём опасность телефонного терроризма?

- Спецслужбы отвлекаются от реальных заданий. Нередко это сопровождается большими тратами на поддержание работоспособности специальных устройств для разминирования, затратами на топливо для спецтранспорта.

- Срываются работы важного предприятия, например, аэропорта, ж/д вокзала или электростанции, что приводит к значительным убыткам.

- Спровоцированная паника в общественном месте с большим скоплением людей может привести к человеческим жертвам.

- Бывает, что спецслужбы могут не отреагировать на очередной вызов, являющийся истинным, в результате возникает так называемый негативный эффект - «Сказки про лживого пастушка».

4. Какое наказание грозит за ложный звонок?

Телефон является основным каналом сообщений о заложенных взрывных устройствах. Как правило, телефонные звонки такого рода являются анонимными, то есть злоумышленник не называет своего имени и не сообщает, почему и с какой целью он задумал совершить этот звонок.

Такие действия квалифицируются как уголовное преступление, предусмотренное статьей 207 Уголовного кодекса РФ – заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Напомним, что уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма наступает в отношении лица, достигшего ко времени совершения преступления 14 лет. На учащихся, не достигших возраста 14 лет, данные виды ответственности не распространяются.

Однако не зависимо от возраста учащегося, на его родителей (в связи с отсутствием у него собственного имущества и доходов) возлагается ответственность за материальный ущерб, связанный с организацией и проведением специальных мероприятий по проверке поступивших угроз.

Ложное сообщение о террористическом акте также влечет за собой дезорганизацию образовательного процесса, поэтому, если в Уставе образовательного учреждения такие действия учащихся квалифицируются как грубые нарушения, то за это учащийся, достигший возраста 15 лет, может быть исключен из образовательного учреждения