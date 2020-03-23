Вопросы эпидемиологической ситуации в регионе обсудили сегодня, 20 марта, в режиме ВКС с главами муниципалитетов Дагестана Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, временно исполняющий обязанности Председателя Правительства РД Анатолий Карибов и руководитель регионального управления Роспотребнадзора по Дагестану Николай Павлов.



Главной темой собрания стало обеспечение режима изоляции в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Владимир Иванов, открывая совещание, обозначил одну из важнейших задач на сегодняшний для всех руководителей муниципальных образований - ответственно подойти к здоровью граждан, проживающих на вверенных им территориях: «С сегодняшнего дня все главы муниципалитетов должны всегда находиться на своих рабочих местах. У нас введен режим предЧС, поэтому мы должны принять все превентивные меры, чтобы не допустить проникновения и распространения вируса. В настоящее время ни одного зараженного опасной инфекцией в республике нет, и мы должны сделать все возможное, чтобы они и не появились. Вы, как никто другой, знаете тех, кто живет на вашей территории, поэтому совместно с отделами внутренних дел следите за приезжающими из-за границы и обеспечьте им пребывание на карантине. Это очень важно, чтобы не допустить распространения вируса. Даже, если человек не болен или не считает себя таковым, это не дает ему основания выходить на улицу и подвергать опасности других. Уверен, что главы включатся в эту работу, потому что сейчас это основной участок: мы – один из тех субъектов, на территории которого этой заразы нет», - обратился Руководитель Администрации к участникам ВКС.

В свою очередь Первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов отметил, что на сегодняшний день республиканские органы власти, понимая серьёзность существующей угрозы, приняли комплекс упреждающих мер. Так, 18 марта было принято решение о введении в республике режима повышенной готовности, функционирование органов управления и сил системы предупреждения чрезвычайных ситуаций переведено в особый режим работы.

Развивая тему, Первый вице-премьер сказал: «Вчера из резервного фонда Правительства РД выделены средства на обеспечение готовности Республиканского центра инфекционных болезней к недопущению распространения в республике этой инфекции. При очередном уточнении республиканского бюджета будут дополнительно предусмотрены средства на закупку специализированного медицинского оборудования, лекарств, дезинфицирующих средств, установок для обеззараживания стоков на общую сумму порядка 200 млн рублей». Помимо этого, рассматривается возможность строительства модульного инфекционного центра в том случае, если в нём будет надобность.

В рамках совещания Анатолий Карибов констатировал, что 17 марта введены ограничительные мероприятия в медицинских организациях. Речь идёт об ограничении допуска посетителей, соблюдении масочного режима персоналом и других мерах. Кроме того, добавил он, начата работа по привлечению волонтёров.

Поводом для проведения сегодняшнего совещания, как отметил Анатолий Карибов, стало постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 марта №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019». В нём он особо выделил пункт, касающийся обеспечения изоляции всех лиц, прибывающих на территорию Российской Федерации, продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия.

Было озвучено, что коронавирус выявлен уже в 153 странах. В этой связи Первый зампред подчеркнул: «При организации изоляции нужно обеспечить её осуществление в домашних условиях (при наличии возможности). Надо найти эти возможности, чтобы люди были изолированы и не выходили на улицу, в том числе нужно доставить им продукты и создать комфортные условия. В случае отсутствия такой возможности администрациям надо вмешаться в это дело и посодействовать. Мы сегодня получили списки тех, кто, начиная с 18 марта, прибыл на территорию России из-за рубежа. Речь идёт о наших гражданах, дагестанцах. Мы настоятельно просим обеспечить эту работу, которая ведётся по всей стране». Оказать содействие в этом направлении, по его словам, готово МВД по РД. Кроме того, любую имеющуюся информацию по поводу коронавируса можно направить на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

«К нам 18 марта заехало 588 человек, все списки есть в муниципалитетах. Эта работа архиважная, она позволит контролировать ситуацию. Люди получили предписания по поводу самоизоляции на 14 дней от Роспотребнадзора при пересечении границы. Несоблюдение этого пункта будет являться административным правонарушением, за что в отношении них будут применены различные санкции», – предупредил Карибов.

Касаясь образовательной сферы, он добавил, что в школах, ссузах каникулы продлены до 12 апреля, а детсады переведены на свободное посещение.

По последним данным, представленным новым руководителем дагестанского Роспотребнадзора, со вчерашнего дня в Российской Федерации закрыт въезд для всех иностранных граждан, в страну могут вернуться только российские туристы – всего их около 100 тыс. человек. На сегодняшний день в России зарегистрировано 199 случаев новой коронавирусной инфекции, в Дагестане, подтвердил Павлов, данной инфекции не зарегистрировано.

«Но мы должны с вами работать в режиме повышенной готовности и выполнять в полном объеме все мероприятия, о которых говорится в Указе Главы региона. Очень важно при этом для граждан, въезжающих в страну из-за границы, соблюдать домашний карантин. Если же человек проживает в общежитии, и количество лиц, с которыми он контактирует, довольно высокое, либо граждане проживают в коммунальных квартирах, тогда их необходимо изолировать в обсерваторе, где за здоровыми людьми в течение 14 дней будет вестись медицинское наблюдение. Руководители на местах должны оценить все эти условия, и там, где есть такая возможность, в городах и районных центрах, следует развернуть обсерваторы», - ознакомил руководителей с алгоритмом действий Павлов.

По его словам, во исполнение постановления Главного санитарного врача страны проведено обучение сотрудников центров, которые будут осуществлять исследования на коронавирусные инфекции. Таких центров в республике три, в том числе и Дагестанская противочумная станция. «На сегодняшний день в течение одного дня есть возможность исследовать 180 ПЦР-проб, при необходимости мы перейдем на круглосуточный режим работы. В наличии сейчас тест системы на 1350 исследований. Они будут проводиться с контактными лицами, а также с теми, кому поставлен диагноз «внебольничная пневмония». Учреждения здравоохранения будут проводить обследование здоровых лиц, прибывших из стран, опасных по коронавирусу. Если человек не был за границей и не находился в контакте с теми, у кого было подозрение на вирусную инфекцию, то проведение исследования не имеет смысла. Необходимые рекомендации будут доводиться до муниципалитетов ежедневно», - подчеркнул главный санитарный врач республики.

Обращаясь к главам муниципальных образований, Владимир Иванов дал разъяснения, касающиеся нахождения граждан на самоизоляции: в случае, если работающий человек находится на карантине, ему выписывается больничный лист, оплата по которому обеспечивается государством. При этом открыть его и затем получить можно дистанционно, не посещая медучреждение.

Коснулся в рамках совещания Руководитель Администрации также и вопроса продовольственной безопасности. Было отмечено, что ситуация на рынках и в магазинах не вызывает опасений, цены стабилизировались, количество подвозимой продукции увеличивается.

«При любой ситуации, вызывающей подозрение, информируйте нас. В Администрации Главы и Правительства РД развернут штаб, который будет работать 24/7, номера телефонов «горячих» линий до вас доведут. Общая актуальная, открытая и понятная информация будет размещаться на сайте «Мой Дагестан». Нам скрывать нечего», - обратился к главам МО Владимир Иванов. Отдельная рекомендация была дана в части не допущения большого скопления детей в дни каникул.