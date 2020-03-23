Обсуждены перспективы развития машиностроительных предприятий Дагестана

Мероприятие было посвящено проблемам и перспективам развития машиностроительных предприятий. Прежде всего, генеральный директор ОАО "Концерн КЭМЗ" Ибрагим Ахматов затронул такие темы, как загрузка предприятий заказами, подготовка квалифицированных инженерно-технических кадров, модернизация оборудования и другие.

Отдельно Глава Дагестана остановился на переориентировании предприятий в связи со снижением заказов.

"В Кизляре есть производитель лифтов, и мы сейчас работаем над тем, чтобы они участвовали в конкурсах. Все знают, что в Дагестане существует острая необходимость в мостах. Бетонные мосты, которые возводятся по программам, дорогостоящие и в ближайшее время покрыть ими весь дефицит не получится, но есть выход - быстровозводимые железные мосты. Авиамеханический завод за короткий срок разработал документацию и получил сертификаты. Уже сделан один пробный мост длиною 31 метр. По нему может в один ряд проезжать даже грузовой транспорт. В этом году из республиканского бюджета выделено 90 млн рублей на 15 мостов. Кроме того, в горах можно сделать пункты по их обслуживанию, а это дополнительные рабочие места. Прошу всех в эту работу включаться. Мы будем тратить деньги от налоговых поступлений на жителей Дагестана, на предприятия республики, создавая рабочие места, а это опять-таки приведёт к пополнению бюджета", - подчеркнул Владимир Васильев.

Кроме того, Глава Дагестана заявил, что исправных налогоплательщиков, работающих в правовом поле, ждёт уменьшение количества всевозможных проверок. Одновременно с этим вырастет интерес контрольно-надзорных и иных органов к тем, кто работает в "тени".

В свою очередь генеральный директор АО "Завод "Дагдизель" Владимир Дудчак выразил благодарность Главе Дагестана за помощь в получении заказа на изготовление ряда изделий для Минобороны РФ.

"Кроме того, мы рассчитываем на утверждение постановления Правительства РД о создании промышленного парка "Дагдизель", куда уже хотят зайти 6 предприятий - изготовителей обуви, которые по вашему посылу хотят выйти из "тени". Также сегодня нами производятся газовые плиты, трубопроводы, текстильная промышленность. Когда парк заработает на полную мощность, будет создано порядка 600 рабочих мест", - сказал Владимир Дудчак.

Комментируя, Глава Дагестана отметил, что у многих предприятий есть неиспользуемые площади, на которых можно разместить бизнес, вышедший из "тени": "Возможно, и другие предприятия получат льготы, если при их помощи будет проходить декриминализация экономических направлений".

Владимир Дудчак в продолжение инициировал создание в Дагестане Фонда развития промышленности с включением в него генеральных директоров всех ведущих предприятий республики: "Сейчас у нас всех недостаток информации, мы можем подготовить самые различные конкурсные документы, но нам нужно знать, где, когда и какой продукт, например, выставлен на торги".

Владимир Васильев назвал идею интересной и заслуживающей внимания, поручив профильным министерствам детально её проработать.

В продолжение встречи руководители предприятий озвучили имеющиеся проблемы. По каждому из них Главой Дагестана даны установки профильным министерствам и ведомствам.