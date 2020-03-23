О дистанционном обучении по образовательным программам повышения квалификации в рамках обеспечения информационной безопасности детей

Экспертный совет по информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества запускает информационную базу данных дополнительных профессиональных программ для педагогических работников.

База программ реализуется при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.

На площадке Экспертной группы по образованию рабочей группы по вопросам совершенствования государственной политики в сфере развития информационного общества Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству – портале www.Единыйурок.рф

запущены следующие образовательные программы повышения квалификации:

1.Основы обеспечения информационной безопасности детей;

2.Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных организациях;

3.Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в

образовательном процессе в целях обучения и воспитания

обучающихся в образовательной организации.

Обучение по данным образовательным программам организовано дистанционно и включает бесплатное изучение лекционного материала, прохождение итоговой аттестации и получение удостоверения о повышении квалификации в электронной форме при успешном прохождении итоговой аттестации. Обучение будет доступно до 11 мая 2020 года.

Пройти образовательные программы могут работники общеобразовательных организаций, профессиональных общеобразовательных организаций, дошкольных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Инструкция по организации обучения размещена на сайте www.Единыйурок.рф – раздел «Поддержка» – категория «Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки» – подкатегория «Календарь обучения работников образования до 2024 года».