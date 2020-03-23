Дефицита нет: власти Махачкалы инспектируют городские рынки

Сотрудники столичного Управления торговли, предпринимательства и рекламы под руководством заместителя главы города Хакима Ашикова проверили не только наличие необходимых товаров на прилавках, но и цены на них, а также спрос у населения. Инспекция инициирована в связи с появлением в социальных сетях информации о дефиците продовольственных товаров, а также сообщений о росте цен на некоторые продукты.

Особое внимание уделяли крупным торговым объектам: универсальному рынку №2, рынку «Дагэлектромаш» «Мигма» (Цумадинский) и др.

Проверка выявила, что недостатка продуктов нет, а товарный запас имеется. По словам продавцов, пару дней назад был небольшой повышенный спрос, но он постепенно снизился.

При этом продукция на рынках имеется, оптовики поставляют товар в необходимом количестве, а цены на него не изменились. Наблюдается лишь небольшой сезонный рост цен на продукты, привозимые из других регионов и стран. Кроме того, отмечают продавцы мясной продукции, в связи с ограничением вывоза мяса за границу снизились цены на баранину.

Таким образом, мониторинг показал, что ажиотаж среди покупателей, несмотря на выходной день, утих, резких скачков цен нет, местные оптово-розничные сети владеют достаточным объемом всех необходимых продуктов. Кроме того, регион сам себя обеспечивает овощами, яйцами, курицей, молочной и мясной продукцией, и не только, поэтому дефицита товаров не предвидится.

Стоит отметить, что махачкалинские рынки также усилили гигиенические, санитарно-профилактические и дезинфекционные меры по предотвращению распространения вирусной инфекции: проводятся регулярные санобработки дезинфицирующими средствами всех столов, прилавков и других поверхностей и площадей рынков.

Добавим также, что наличие продуктов на торговых объектах контролируется по всей республике. В целях мониторинга ситуации на продовольственных рынках региона в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан открыта горячая линия для приема обращений граждан: 51-75-35; 51-75-20.