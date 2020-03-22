Пресс-служба администрации Шамильского района: Асабалиев не инфицирован и не несет опасности для окружающих

В пресс-службе администрации района отмечают, что мужчина не заразился и «абсолютно здоров». «Асабалиев Магомед Хадисович, выходец из села Ратлуб Шамильского района, который во время рейса SU 1510 авиакомпании ПАО “Аэрофлот”, следовавшего по маршруту Москва – Сургут 10.03.2020г., находился в контакте с гражданкой С.М.М., зараженной инфекцией коронавируса, при прибытии в г. Москву был изолирован на карантин. После наблюдения у врачей было выяснено, что Асабалиев не инфицирован и не несет опасности для окружающих. Из Москвы Асабалиев М. не выезжал и в ближайшее время поездки не планируются», – говорится в сообщении пресс-службы администрации Шамильского района.