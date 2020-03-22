ЗАМАНА - У дагестанцев в ближайшее время появится возможность онлайн оплаты услуг ЖКХ

У дагестанцев в ближайшее время появится возможность онлайн оплаты услуг ЖКХ

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22 марта, 2020. Воскресенье 15:25
У дагестанцев в ближайшее время появится возможность онлайн оплаты услуг ЖКХ

Минкомсвязь Республики Дагестан и Сбербанк начали в тестовом режиме внедрять систему на базе которой будет доступна возможность оплаты за ЖКХ в электронной форме. Пилотные проекты начаты в городах Каспийск и Дербент.

У дагестанцев в ближайшее время появится возможность онлайн оплаты услуг ЖКХ
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Также между Минприроды Республики Дагестан, Сбербанком и региональными операторами по обращению с ТКО достигнута договорённость, в соответствии с которой, у абонентов появится возможность осуществлять оплату за данную услугу путем безналичного расчета.

Возможность проведения «онлайн» оплаты через Сбербанк-онлайн обеспечили региональные операторы: ООО УК «Лидер» и ООО «Экологи-ка». На стадии завершения находится оформление договорных документов с региональным оператором ООО «Даг-эко-дом».

Существует также возможность «онлайн» оплаты через Сбербанк-онлайн за услугу теплоснабжения у ООО «Дагестанэнерго» и ОАО «Махачкалатеплоэнерго».

 

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