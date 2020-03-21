Минздрав РД проводит проверку по случаю, где врач звал в больницу больную на карантине

Автор видео рассказывает, что представитель медучреждения просил ее явиться в медучреждение, несмотря на то, что она находится на карантине две недели. Отметим, что по инструкции властей, лицам, вернувшимся из стран, где обстоит сложная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом, необходимо по приезду сообщить по телефону в медицинское учреждение по месту прикрепления о том, что они посещали данную страну. Кроме того, требуется уйти на карантин, чтобы на случай, если вы заразились, вы не смогли заражать и других окружающих вас людей. В случае, если есть необходимость оформления больничного листа или справки, нужно вызвать врача на дом. Помимо этого, оформить больничный в недавнем времени стало возможно через портал Госуслуг. Подробнее о том, как это сделать, можно узнать в нашем предыдущем материале. Звать врача на дом в обязательном порядке также требуется, если проявились симптомы инфекционного заболевания (простудные явления, в том числе кашель, отдышка или повышенная температура тела). «О данном случае Минздраву известно, идет проверка, выясняем имя врача, разъяснительная работа ведется и с главными врачами. Скоро мы опубликуем на своих ресурсах правила поведения для лиц, вернувшихся из неблагополучных по эпидситуации стран и напомним о необходимости звонить на горячую линию Минздрава и Роспотребнадзора по коронавирусу», — отметили в дагестанском Минздраве касательно публикации, где потенциального больного на карантине врач просил явиться в поликлинику. Телефоны горячей линии Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан (8722) 69-19-52 с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 13:45). Операторы Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный) осуществляют круглосуточный прием звонков, первичную консультацию. Источник: http://mirmol.ru/novosti/minzdrav-rd-provodit-proverku-po-sluchaju-gde-vrach-zval-v-bolnicu-bolnuju-na-karantine/