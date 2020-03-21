«Больничный можно оформить на период карантина без вызова врача на дом. Для этого гражданину нужно через личный кабинет на портале госуслуг подать электронное заявление в Фонд социального страхования», - отметила первый замминистра.
К заявлению нужно приложить:
• персональные данные;
• реквизиты загранпаспорта;
• номер СНИЛС;
• полис ОМС;
• сканы паспорта;
• сканы билета (чтобы подтвердить пребывание в стране с большим количеством случаев заражения коронавирусом).
Также электронный больничный могут получить граждане, которые контактировали с такими людьми
По словам Татьяны Беляевой, на 20 марта в республике нет заболевших коронавирусом и изолированных в больницы с подозрением на коронавирус
С любыми вопросами по поводу коронавируса жители республики могут звонить на номер горячей линии Министерства здравоохранения РД 8 (8722) 67-15-99.