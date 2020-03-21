ЗАМАНА - Жители Дагестана на самоизоляции могут получить больничный, не выходя из дома

Жители Дагестана на самоизоляции могут получить больничный, не выходя из дома

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21 марта, 2020. Суббота 16:18
Жители Дагестана на самоизоляции могут получить больничный, не выходя из дома

Жители Дагестана, которые вернулись из стран, где были зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, смогут оформить больничный дистанционно. Сделать это можно через портал госуслуг. Об этом сообщила первый заместитетль министра здравоохранения РД Татьяна Беляева.

Жители Дагестана на самоизоляции могут получить больничный, не выходя из дома
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«Больничный можно оформить на период карантина без вызова врача на дом. Для этого гражданину нужно через личный кабинет на портале госуслуг подать электронное заявление в Фонд социального страхования», - отметила первый замминистра.

К заявлению нужно приложить:
• персональные данные;
• реквизиты загранпаспорта;
• номер СНИЛС;
• полис ОМС;
• сканы паспорта;
• сканы билета (чтобы подтвердить пребывание в стране с большим количеством случаев заражения коронавирусом).

Также электронный больничный могут получить граждане, которые контактировали с такими людьми
По словам Татьяны Беляевой, на 20 марта в республике нет заболевших коронавирусом и изолированных в больницы с подозрением на коронавирус

С любыми вопросами по поводу коронавируса жители республики могут звонить на номер горячей линии Министерства здравоохранения РД 8 (8722) 67-15-99.

 

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