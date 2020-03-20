Из-за этого среди населения, плохо ориентирующегося в информационном пространстве и неспособного различать правдивые источники от «желтой прессы», возникает паника, приводящая к неадекватным действиям, таким как закуп больших объемов продовольствия, тотальная изоляция от внешнего мира, неадекватное поведение при виде простуженного человека и т. д.
Реалии же таковы, что с момента регистрации вируса на территории России заболело всего 199 человек, из которых 9 уже избавились от недуга. Смертельных случаев на сегодняшний день не зарегистрировано. Вся оперативная информация о распространении COVID-19 в РФ аккумулируется на сайте http://стопкороновирус.рф и находится в свободном доступе. Также функционирует горячая линия с федеральным номером 8-800-200-01-12 (звонок бесплатный).
Напомним, что Роскомнадзор официально заявил, что за фейковую информацию о коронавирусе ее распространители ответят по закону. Фиксация сайтов – распространителей фейковых новостей и отдельных пользователей соцсетей уже ведется. Кроме того, электронные СМИ, распространяющие лживую информацию и сеющие панику, будут подвержены блокировке.
Ссылки на достоверные ресурсы:
http://стопкороновирус.рф
https://www.rospotrebnadzor.ru
http://minzdravrd.ru
https://instagram.com/minzdravrd
https://www.rosminzdrav.ru
https://instagram.com/rospotrebnadzor_rd
Вирус COVID-19: реальная картина и фейковые вбросы
- Автор Габи
- 20 марта, 2020. Пятница 15:47
В последнее время в популярных мессенджерах и социальных сетях распространяется много информации об эпидемии коронавируса, часто противоречивой.
Из-за этого среди населения, плохо ориентирующегося в информационном пространстве и неспособного различать правдивые источники от «желтой прессы», возникает паника, приводящая к неадекватным действиям, таким как закуп больших объемов продовольствия, тотальная изоляция от внешнего мира, неадекватное поведение при виде простуженного человека и т. д.
Реалии же таковы, что с момента регистрации вируса на территории России заболело всего 199 человек, из которых 9 уже избавились от недуга. Смертельных случаев на сегодняшний день не зарегистрировано. Вся оперативная информация о распространении COVID-19 в РФ аккумулируется на сайте http://стопкороновирус.рф и находится в свободном доступе. Также функционирует горячая линия с федеральным номером 8-800-200-01-12 (звонок бесплатный).
Напомним, что Роскомнадзор официально заявил, что за фейковую информацию о коронавирусе ее распространители ответят по закону. Фиксация сайтов – распространителей фейковых новостей и отдельных пользователей соцсетей уже ведется. Кроме того, электронные СМИ, распространяющие лживую информацию и сеющие панику, будут подвержены блокировке.
Ссылки на достоверные ресурсы:
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