Вирус COVID-19: реальная картина и фейковые вбросы

Из-за этого среди населения, плохо ориентирующегося в информационном пространстве и неспособного различать правдивые источники от «желтой прессы», возникает паника, приводящая к неадекватным действиям, таким как закуп больших объемов продовольствия, тотальная изоляция от внешнего мира, неадекватное поведение при виде простуженного человека и т. д. Реалии же таковы, что с момента регистрации вируса на территории России заболело всего 199 человек, из которых 9 уже избавились от недуга. Смертельных случаев на сегодняшний день не зарегистрировано. Вся оперативная информация о распространении COVID-19 в РФ аккумулируется на сайте http://стопкороновирус.рф и находится в свободном доступе. Также функционирует горячая линия с федеральным номером 8-800-200-01-12 (звонок бесплатный). Напомним, что Роскомнадзор официально заявил, что за фейковую информацию о коронавирусе ее распространители ответят по закону. Фиксация сайтов – распространителей фейковых новостей и отдельных пользователей соцсетей уже ведется. Кроме того, электронные СМИ, распространяющие лживую информацию и сеющие панику, будут подвержены блокировке. Ссылки на достоверные ресурсы:

http://стопкороновирус.рф

https://www.rospotrebnadzor.ru

http://minzdravrd.ru

https://instagram.com/minzdravrd

https://www.rosminzdrav.ru

https://instagram.com/rospotrebnadzor_rd