ЗАМАНА - Вирус COVID-19: реальная картина и фейковые вбросы

Вирус COVID-19: реальная картина и фейковые вбросы

Автор
20 марта, 2020. Пятница 15:47
Вирус COVID-19: реальная картина и фейковые вбросы

В последнее время в популярных мессенджерах и социальных сетях распространяется много информации об эпидемии коронавируса, часто противоречивой.

Вирус COVID-19: реальная картина и фейковые вбросы
Информация

Из-за этого среди населения, плохо ориентирующегося в информационном пространстве и неспособного различать правдивые источники от «желтой прессы», возникает паника, приводящая к неадекватным действиям, таким как закуп больших объемов продовольствия, тотальная изоляция от внешнего мира, неадекватное поведение при виде простуженного человека и т. д. Реалии же таковы, что с момента регистрации вируса на территории России заболело всего 199 человек, из которых 9 уже избавились от недуга. Смертельных случаев на сегодняшний день не зарегистрировано. Вся оперативная информация о распространении COVID-19 в РФ аккумулируется на сайте http://стопкороновирус.рф и находится в свободном доступе. Также функционирует горячая линия с федеральным номером 8-800-200-01-12 (звонок бесплатный). Напомним, что Роскомнадзор официально заявил, что за фейковую информацию о коронавирусе ее распространители ответят по закону. Фиксация сайтов – распространителей фейковых новостей и отдельных пользователей соцсетей уже ведется. Кроме того, электронные СМИ, распространяющие лживую информацию и сеющие панику, будут подвержены блокировке. Ссылки на достоверные ресурсы: 
http://стопкороновирус.рф
https://www.rospotrebnadzor.ru
http://minzdravrd.ru
https://instagram.com/minzdravrd
https://www.rosminzdrav.ru
https://instagram.com/rospotrebnadzor_rd

 

Прочитано 9 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top