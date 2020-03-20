В Главном управлении МЧС России по Республике Дагестан прошло заседание Комиссии при Главе региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 2020 год.

Мероприятие прошло под руководством вице-премьера республики Рамазана Джафарова и начальника ГУ МЧС России по РД Наримана Казимагамедова.

В нем приняли участие представители МЧС Дагестана, республиканских министерств и ведомств, главы некоторых муниципальных образований, руководители территориальных подразделений КЧС.

На заседании были обсуждены вопросы готовности республики к пожароопасному периоду 2020 года, обеспечения наружным противопожарным водоснабжением населенных пунктов РД.

Об этом в своем докладе рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по РД - начальник УНД и ПР Эльдар Хамавов. ПО его словам, проведенный анализ состояния наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах региона показал, что главами муниципальных образований не уделяется должное внимание этому вопросу: значительное количество пожарных гидрантов и водоемов в населенных пунктах продолжительное время находятся в неисправном состоянии.

Он также отметил, что беспокойство вызывает порядок ввода в эксплуатацию завершенных строительных объектов без учета их обеспечения источниками наружного противопожарного водоснабжения, а значит, на лицо нарушение требований. При этом Хамавов не только обозначил недочеты, но и внес предложения по улучшению состояния противопожарного водоснабжения муниципальных образований.

Еще один вопрос повестки дня - защита населения и территорий от негативного воздействия паводковых вод: о ходе исполнения мероприятий по установлению границ зон затопления и подтопления, а также о мерах, принимаемых по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковоопасный период, и готовности республиканской подсистемы РСЧС к безаварийному пропуску весенне-летнего половодья и паводков.

Следующий доклад касался угрозы саранчовых вредителей для Республики Дагестан и путей ее предотвращения, а также принимаемых мер в этом направлении.

С докладом о создании и поддержании в готовности защитных сооружений гражданской обороны в соответствии с законодательством Российской Федерации выступил заместитель начальника Главного управления Муслим Девришбеков. Он сообщил, что с целью выявления и фактического наличия, а также определения технического состояния защитных сооружений ГО в Дагестане, сверки учетных сведений, выявления пользователей, владельцев, установления собственников защитных сооружений, а также для контроля за поддержанием их в готовности к использованию по предназначению распоряжением Правительства РД была создана республиканская комиссия по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны. Также во всех муниципальных образованиях и городских округах были созданы подкомиссии. Докладчик отметил, что в республике числится 526 защитных сооружений, из них 130 убежищ и 308 противорадиационных укрытий, найдены и 3 сооружения, которые ранее не были учтены.

Результаты инвентаризации показали, что не все защитные сооружения эксплуатируются согласно правилам. По результатам работы составлен список имеющихся и отсутствующих объектов и направлен в МЧС России. М. Девришбеков отметил, что обеспеченность населения защитными сооружениями составляет 100% от требуемого количества, однако основная их часть расположена в Махачкале и Каспийске.

Еще одним из актуальных вопросов, вынесенных на обсуждение Комиссии, был вопрос развития региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения республики, сохранности технических средство оповещения. По данному направлению отчитался начальник отдела информационных технологий и связи Главного управления Хирамагомед Исаев. Он ознакомил собравшихся с информацией о работах по созданию и развитию систем оповещения населения. Так, разработаны и реализуются мероприятия с привлечением инвестиций в рамках ПАК «Безопасный город»: создана и развивается региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения республики (РАСЦО) с обеспечением полного охвата населения 4-х городов; создана и интегрируется с существующими элементами систем защиты, информирования и оповещения населения на транспорте (СЗИОНТ). Докладчик также внес предложения по совершенствованию доведения экстренной информации до населения.

Выступивший затем заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Дагестана Эльдар Атаев проинформировал участников КЧС об утверждении перечня потенциально опасных объектов, на которых должны создаваться локальные системы оповещения на 2020 год, и предложил внести на рассмотрение и утверждение соответствующие документы.

Заслушав доклады, участники встречи обсудили поднятые вопросы и приняли соответствующие рекомендации.