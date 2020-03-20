Заира Мусалова прокомментировала поправки в Конституцию Российской Федерации

Хочу высказаться о тех изменениях, которые в силу специфики работы нашего Агентства имеют к нам непосредственное отношение. Я считаю, что расширение статьи 67 и 68 Конституции обусловлено потребностями современного мира и развитием России, ее местом в глобальном смысле и тем путем, который она прошла со времени принятия Конституции, когда распался Советский Союз. Те дополнения, которые вносятся, уточняют, закрепляют необходимые для сегодняшнего общества реалии жизни.

Например, поправка: «Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством». Конституция ставит культуру России в ряд ключевых ценностей страны, называет одним из символов государства - таким же, как флаг, гимн или столица. Государство становится защитником русской культуры и культурной самобытности всех народов России. И это первостепенно для столь многонацинального и поликультурного государства, как Россия. Раньше это как бы принималось по умолчанию. Теперь же возведение этого принципа на конституционный уровень позволяет надеяться на то, что внимание к сохранению культурного наследия по остаточному принципу будет в прошлом.

Успех России возможен только в опоре на нашу культуру. Древнейшая и богатейшая культура России и её народов - важнейший ресурс страны, важнее, чем любая нефть с газом. Она нуждается в защите и охране, это долг государства перед прошлым и будущим.

Культура и язык - то, что делает нас сильными и уникальными. Не сможем защитить их - потеряем страну.

Хочу также обратить внимание на ст.69 Конституции, где говорится: «Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации».

А с новыми поправками это не только гарантии государства, как таковые, это защита всех народностей, их этнокультурного разнообразия, а также возможность поддерживать своих граждан за рубежом: «Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия; Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности». Важно также отметить, что гражданам представлена возможность посредством голосования обозначить свое отношение к поправкам к Конституции России. Каким бы оно ни было, призываю принять участие в голосовании, выразив свою гражданскую позицию.