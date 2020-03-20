Глава Дагестана вручил Абдулмуслиму Абдулмуслимову орден «За заслуги перед Республикой Дагестан»

За многолетнюю добросовестную работу вице-премьер региона награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан».

Абдулмуслим Абдулмуслимов занимает должность заместителя Председателя Правительства РД с июля 2019 года и курирует такие направления, как АПК, природопользование и охрана окружающей среды. Ранее он возглавлял Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

В рамках прошедшей встречи Глава Дагестана и вице-премьер в том числе обсудили актуальные вопросы развития сельского хозяйства, наполнения продовольственных рынков региона сельскохозяйственной продукцией отечественного производства.

Как отметил Абдулмуслимов в беседе с руководителем региона, по итогам прошлого года в республике произведено сельхозпродукции на сумму 139 млрд руб., что на 5 млрд руб. больше, чем в 2018 году. Так, показатели производства риса и винограда выросли на 14, 7 %.

Затронув актуальную тему продовольственного обеспечения региона, руководитель Дагестана поинтересовался обстановкой на рынках республики в настоящее время. Абдулмуслим Абдулмуслимов заверил Главу, что ситуация стабильная, необходимая продукция есть в наличии: «Даже если возникнет транспортная изоляция, нам продовольствия хватит на 1,5-2 месяца. Запас имеется», - сказал вице-премьер. Кроме того, безболезненной для республики может быть и поставка некоторых видов продукции в другие регионы. К примеру, за пределы Дагестана возможна отгрузка порядка 3 тыс. тонн мяса, а также 100 тыс. тонн капусты, более 1 тыс. тонн риса.

«Это хорошо. Но при этом мы с Вами договорились, чтобы наш внутренний рынок имел весь необходимый запас, более того, вывоз продукции не должен сказаться на ценах для дагестанцев. Если нужно, мы будем помогать нашим производителям, которые, продав товар, используют эти деньги и в период весенних полевых работ, и в период сбора урожая», - прокомментировал Владимир Васильев, поблагодарив Абдулмуслима Абдулмуслимова за эффективную работу.

«Надеюсь, Ваш коллектив и дальше будет трудиться также успешно», - заключил Глава Дагестана.