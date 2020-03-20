ЗАМАНА - Владимир Васильев наградил министра финансов региона Юнуса Саадуева орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»

Владимир Васильев наградил министра финансов региона Юнуса Саадуева орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»

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20 марта, 2020. Пятница 13:44
Владимир Васильев наградил министра финансов региона Юнуса Саадуева орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»

Глава РД Владимир Васильев сегодня, 20 марта, наградил министра финансов региона Юнуса Саадуева орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан».

Владимир Васильев наградил министра финансов региона Юнуса Саадуева орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»
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Такого признания министр удостоен за многолетний и плодотворный труд. Напомним, за 45 лет работы в ведомстве Юнус Саадуев прошёл путь от старшего экономиста бюджетного отдела до министра.

Предваряя церемонию, Владимир Васильев поинтересовался у главы Минфина РД, насколько вырос республиканский бюджет этого года по сравнению с прошлым.

Отвечая на вопрос, Юнус Саадуев доложил: «По сравнению с прошлым годом он вырос на 19 млрд 800 млн, по сравнению с 2017 годом – почти на 40 млрд. На сегодняшний день наш бюджет составляет 139,8 млрд рублей, сейчас мы вносим некоторые изменения, после которых этот показатель увеличится до 155,3 млрд».

Поблагодарив за активное участие в работе по наращиванию доходной базы бюджета, Владимир Васильев пожелал министру всего доброго, успехов в работе и жизни.

Ранее Юнусу Саадуеву были присвоены почетные звания «Заслуженный экономист РФ» и «Заслуженный экономист РД», также он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени» и Почетной грамотой РД.

 

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