Владимир Васильев наградил министра финансов региона Юнуса Саадуева орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»

Такого признания министр удостоен за многолетний и плодотворный труд. Напомним, за 45 лет работы в ведомстве Юнус Саадуев прошёл путь от старшего экономиста бюджетного отдела до министра.

Предваряя церемонию, Владимир Васильев поинтересовался у главы Минфина РД, насколько вырос республиканский бюджет этого года по сравнению с прошлым.

Отвечая на вопрос, Юнус Саадуев доложил: «По сравнению с прошлым годом он вырос на 19 млрд 800 млн, по сравнению с 2017 годом – почти на 40 млрд. На сегодняшний день наш бюджет составляет 139,8 млрд рублей, сейчас мы вносим некоторые изменения, после которых этот показатель увеличится до 155,3 млрд».

Поблагодарив за активное участие в работе по наращиванию доходной базы бюджета, Владимир Васильев пожелал министру всего доброго, успехов в работе и жизни.

Ранее Юнусу Саадуеву были присвоены почетные звания «Заслуженный экономист РФ» и «Заслуженный экономист РД», также он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени» и Почетной грамотой РД.