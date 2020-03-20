ЗАМАНА - Информационный рейд с сотрудниками ГИБДД

Информационный рейд с сотрудниками ГИБДД

Автор
20 марта, 2020. Пятница 10:55
Информационный рейд с сотрудниками ГИБДД Информационный рейд с сотрудниками ГИБДД Информационный рейд с сотрудниками ГИБДД

В рамках стартовавшей Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудниками УКОН, УГИБДД МВД по Республике Дагестан, совместно с Управлением общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации г. Махачкала на ул. А. Магомедтагирова и пр. А. Акушинского проведён информационный рейд среди водителей автотранспорта.

Информационный рейд с сотрудниками ГИБДД
Информация

Победить наркоманию одними только усилиями правоохранительных органов невозможно. Здесь важна активная гражданская позиция общества, поэтому основной целью данной акции – привлечение общественности к участию в борьбе с наркотиками посредством получения от населения оперативно-значимой информации о фактах незаконного оборота наркотиков.

Начальник отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики УКОН МВД по РД майор полиции Надежда Сейфудинова провела с водителями профилактические беседы с раздачей информационных буклетов. В листовках, вскрывается суть страшной проблемы, а также указываются конкретные пути выхода из наркотического тупика. Для жителей, которые столкнулись с фактами распространения наркотиков, в листовках указаны телефоны, по которым можно сообщить информацию в правоохранительные органы, а также обратиться за квалифицированной помощью по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Участники антинаркотической акции напомнили автолюбителям и их пассажирам, что проблема незаконного оборота наркотиков и борьба с ней является чрезвычайно важной для современного общества, т.к. ставит под угрозу жизнь и здоровье молодого поколения, поэтому подросткам и молодёжи необходимо лишь сказать: «Нет наркотикам».

 

Прочитано 24 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top