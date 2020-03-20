Информационный рейд с сотрудниками ГИБДД

В рамках стартовавшей Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудниками УКОН, УГИБДД МВД по Республике Дагестан, совместно с Управлением общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации г. Махачкала на ул. А. Магомедтагирова и пр. А. Акушинского проведён информационный рейд среди водителей автотранспорта.

Победить наркоманию одними только усилиями правоохранительных органов невозможно. Здесь важна активная гражданская позиция общества, поэтому основной целью данной акции – привлечение общественности к участию в борьбе с наркотиками посредством получения от населения оперативно-значимой информации о фактах незаконного оборота наркотиков.

Начальник отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики УКОН МВД по РД майор полиции Надежда Сейфудинова провела с водителями профилактические беседы с раздачей информационных буклетов. В листовках, вскрывается суть страшной проблемы, а также указываются конкретные пути выхода из наркотического тупика. Для жителей, которые столкнулись с фактами распространения наркотиков, в листовках указаны телефоны, по которым можно сообщить информацию в правоохранительные органы, а также обратиться за квалифицированной помощью по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Участники антинаркотической акции напомнили автолюбителям и их пассажирам, что проблема незаконного оборота наркотиков и борьба с ней является чрезвычайно важной для современного общества, т.к. ставит под угрозу жизнь и здоровье молодого поколения, поэтому подросткам и молодёжи необходимо лишь сказать: «Нет наркотикам».