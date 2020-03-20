Специалисты Минсельхозпрода Дагестана продолжают мониторинг ситуации с обеспеченностью продовольственными товарами и ценами на них

Специалисты Минсельхозпрода РД продолжают мониторинг ситуации с обеспеченностью продовольственными товарами и ценами на них. Сегодня, 19 марта, в ранние утренние часы на Махачкалинском втором рынке побывал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Эмин Шайхгасанов.

«Я обошел торговые павильоны, где продают овощи, фрукты, мясо и другую продукцию. К примеру, мясной продукции сегодня завезли в большом объёме, что позволило добиться стабилизации цен на него. Незначительное повышение цен наблюдается на овощи, а также на курятину и куриное яйцо, что носит сезонный характер. В целом обстановка спокойная, недостатка в продовольственных товарах нет. Так что оснований для беспокойства населения по поводу нехватки продовольственных товаров нет.

У нас также налажено сотрудничество с другими регионами, откуда в республику завозится мука и другие социально-значимые продукты, по ним тоже нет проблем с обеспеченностью», - сообщил заместитель министра.

Сегодня члены Республиканского оперативного штаба по мониторингу ситуации на продовольственном рынке во главе с заместителем Председателем Правительства РД Абдулмуслимом Абдулмуслимовым проводят мониторинг ситуации на Махачкалинском рынке №2. В планах также посетить производственные площадки Махачкалинского хлебозавода №3 и складские помещения торгового объединения «Зеленое яблоко».