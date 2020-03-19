Сроки сдачи объекта не срываются: В селе Кумух возводят новую участковую больницу

В начале текущего года в селе Кумух Буйнакского района стартовали мероприятия по возведению новой участковой больницы. Двухэтажное модульное здание будет состоять из поликлиники и круглосуточного стационара на 15 коек. Полностью обновят мебель, закупят новое медицинское оборудование, что позволит улучшить качество диагностики и лечения пациентов.

Строительство объекта инициировал министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов. В прошлом году по поручению главы республиканского Минздрава была проведена независимая оценка технического состояния здания старой больницы, которое было признано непригодным для эксплуатации. Строение построенное еще в начале прошлого века находилось в плачевном состоянии. Средства на закупку и установку нового модульного здания выделили из регионального бюджета.

В феврале 2020 года в общем порядке были объявлены аукционы и уже есть победитель – это фирма, которая займется сборкой и установкой здания больницы. По закону все эти процедуры занимают месяц и больше. В течение двух-трех месяцев именно после заключения контракта, медучреждение сможет открыть свои двери для пациентов. Площадка под возведение объекта готова. Построят медучреждение на месте старого здания больницы, которую, к слову, уже снесли. Причем все работы были выполнены силами Буйнакской ЦРБ и благодаря помощи спонсоров.

Информация о том, что якобы больницу обещали ввести в эксплуатацию в феврале текущего года - является недостоверной. Открыть в такие сроки медучреждение не представляется возможным, так как все процедуры и работы по возведению объекта проводятся строго в рамках действующего законодательства (речь шла о том, что больницу запустят через несколько месяцев после заключения контракта).

Отметим, на время строительных работ местное население по маршрутизации направляется в ЦГБ Буйнакска и в участковую больницу села Халимбекаул, где они получают необходимое лечение в условиях стационара. Амбулаторную медицинскую помощь сохранили непосредственно в самом селе. Для этого временно арендованы помещения в одном из частных домов, где врачи и проводят прием пациентов.