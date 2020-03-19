Представлен перечень махачкалинских дворов и скверов, которые будут благоустроены в 2020 году

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Махачкалы представило список дворов, в которых будет проведено благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды». Так, в Советском районе будет благоустроено 12 дворов, в Ленинском и Кировском – по 11.

Всего в перечень вошли 34 двора по следующим адресам:

– ул. Аскерханова, 15б;

– ул. Аскерханова, 12а, 8;

– пр. Гамидова, 50, Акаева, 15;

– ул. Ломоносова, 9, 9а, 11;

– пр-т И. Шамиля, 29, Ш. Алиева, 31, 31а;

– ул. А. Гаджиева, 6, 8, 8а;

– ул. Аз. Алиева, 15а;

– пр. А. Акушинского, 31а (Энгельса, 4а);

– ул. А. Исмаилова, 42 (Энгельса, 27);

– ул. А. Исмаилова (Энгельса), 8;

– ул. А. Исмаилова, 23 (Энгельса, 56б);

– пр. А. Акушинского, 21;

– пр. Гамидова, 24;

– ул. Братьев Нурбагандовых (Николаева), 10а, 12;

– пр. И. Шамиля, 83, 83а;

– пр-т. И. Шамиля, 65, 67, 69;

– пр. И. Шамиля, 43б;

– ул. Юсупова (Грозненская), 78, Ушакова, 17;

– пр. Гамидова, 26;

– ул. И. Казака, 28, 28б;

– ул. И. Казака, 18, 18а, 18б, 18г;

– ул. И. Шамиля, 91, 91а, 91б, 93, 95;

– ул. З. Космодемьянской 54, 54а;

– ул. А. Невского, 4, 6;

– пр-т. А. Акушинского, 96б;

– пр-т. А. Акушинского, 98, 98а;

– ул. Магомедтагирова (Казбекова), 157в;

– ул. Мирзабекова (Орджоникидзе), 153а;

– ул. Абу-Бакара (Синявина), 60;

– ул. Каммаева (Ш. Аэропорта), 19;

– ул. Громова, 2а, Комарова, 14, 16, Чайковского, 18;

– ул. Магомедтагирова (Казбекова), 180а;

– пр-т. А. Акушинского, 94к;

– ул. Абу-Бакара (Синявина), 1в, Макарова 19, Магидова, 138.

Кроме того, по ФКГС будут благоустроены 12 скверов в центре и пригородах Махачкалы:

– сквер по пр. Акушинского – от 6 до 7 линии;

– сквер по пр. Акушинского – от 7 до 8 линии;

– сквер по пр. Акушинского – от 8 до 9 линии;

– сквер по пр. Гамзатова между Национальной библиотекой им. Гамзатова и гостиницей «Ленинград»;

– сквер в с. Красноармейское в районе СОШ №25;

– сквер в пос. Ленинкент по ул. Абдурахманова в районе памятника погибшим в Великой Отечественной войне;

– сквер в пос. Сулак по ул. Проектной;

– сквер в пос. Кяхулай по ул. Ш.Махаммада Мухтара;

– сквер им. И. Шамиля в пос. Н. Хушет по ул. Ленина;

– сквер в с. Богатыревка по ул. Ленина;

– сквер в пос. Талги по ул. Центральной;

– сквер «Городской сад» в районе Даггосфилармонии по ул. М. Горького, 1а.

На всех объектах, вошедших в программу ремонта, будут установлены стенды с дизайн-проектом планируемого благоустройства. Также на информационных аншлагах будут размещены сведения об ответственных сотрудниках, курирующих данный объект.

Отметим, благоустройство будет включать в себя ремонт проездов и тротуаров, установку фонарей, скамеек и урн, мусорных площадок, площадок со специальным покрытием и различных элементов детских и спортивных комплексов. Кроме того, дворы и скверы будут озеленены. На все это будет направлено свыше 257 миллионов рублей.