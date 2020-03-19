Представлен перечень махачкалинских дворов и скверов, которые будут благоустроены в 2020 году
- Автор Габи
- 19 марта, 2020. Четверг 13:38
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Махачкалы представило список дворов, в которых будет проведено благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды». Так, в Советском районе будет благоустроено 12 дворов, в Ленинском и Кировском – по 11.
Всего в перечень вошли 34 двора по следующим адресам:
– ул. Аскерханова, 15б;
– ул. Аскерханова, 12а, 8;
– пр. Гамидова, 50, Акаева, 15;
– ул. Ломоносова, 9, 9а, 11;
– пр-т И. Шамиля, 29, Ш. Алиева, 31, 31а;
– ул. А. Гаджиева, 6, 8, 8а;
– ул. Аз. Алиева, 15а;
– пр. А. Акушинского, 31а (Энгельса, 4а);
– ул. А. Исмаилова, 42 (Энгельса, 27);
– ул. А. Исмаилова (Энгельса), 8;
– ул. А. Исмаилова, 23 (Энгельса, 56б);
– пр. А. Акушинского, 21;
– пр. Гамидова, 24;
– ул. Братьев Нурбагандовых (Николаева), 10а, 12;
– пр. И. Шамиля, 83, 83а;
– пр-т. И. Шамиля, 65, 67, 69;
– пр. И. Шамиля, 43б;
– ул. Юсупова (Грозненская), 78, Ушакова, 17;
– пр. Гамидова, 26;
– ул. И. Казака, 28, 28б;
– ул. И. Казака, 18, 18а, 18б, 18г;
– ул. И. Шамиля, 91, 91а, 91б, 93, 95;
– ул. З. Космодемьянской 54, 54а;
– ул. А. Невского, 4, 6;
– пр-т. А. Акушинского, 96б;
– пр-т. А. Акушинского, 98, 98а;
– ул. Магомедтагирова (Казбекова), 157в;
– ул. Мирзабекова (Орджоникидзе), 153а;
– ул. Абу-Бакара (Синявина), 60;
– ул. Каммаева (Ш. Аэропорта), 19;
– ул. Громова, 2а, Комарова, 14, 16, Чайковского, 18;
– ул. Магомедтагирова (Казбекова), 180а;
– пр-т. А. Акушинского, 94к;
– ул. Абу-Бакара (Синявина), 1в, Макарова 19, Магидова, 138.
Кроме того, по ФКГС будут благоустроены 12 скверов в центре и пригородах Махачкалы:
– сквер по пр. Акушинского – от 6 до 7 линии;
– сквер по пр. Акушинского – от 7 до 8 линии;
– сквер по пр. Акушинского – от 8 до 9 линии;
– сквер по пр. Гамзатова между Национальной библиотекой им. Гамзатова и гостиницей «Ленинград»;
– сквер в с. Красноармейское в районе СОШ №25;
– сквер в пос. Ленинкент по ул. Абдурахманова в районе памятника погибшим в Великой Отечественной войне;
– сквер в пос. Сулак по ул. Проектной;
– сквер в пос. Кяхулай по ул. Ш.Махаммада Мухтара;
– сквер им. И. Шамиля в пос. Н. Хушет по ул. Ленина;
– сквер в с. Богатыревка по ул. Ленина;
– сквер в пос. Талги по ул. Центральной;
– сквер «Городской сад» в районе Даггосфилармонии по ул. М. Горького, 1а.
На всех объектах, вошедших в программу ремонта, будут установлены стенды с дизайн-проектом планируемого благоустройства. Также на информационных аншлагах будут размещены сведения об ответственных сотрудниках, курирующих данный объект.
Отметим, благоустройство будет включать в себя ремонт проездов и тротуаров, установку фонарей, скамеек и урн, мусорных площадок, площадок со специальным покрытием и различных элементов детских и спортивных комплексов. Кроме того, дворы и скверы будут озеленены. На все это будет направлено свыше 257 миллионов рублей.
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