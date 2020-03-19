ЗАМАНА - В Буйнакском районе готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию

В Буйнакском районе готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию

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19 марта, 2020. Четверг 13:09
В Буйнакском районе готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию

На 22 апреля 2020 года назначено общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, такой Указ подписал Президент Владимир Путин.

В Буйнакском районе готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию
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Подготовку к общероссийскому голосованию Глава Буйнакского района Камиль Изиев обсудил с общественностью муниципалитета, активом сел, главами сельских поселений.

По словам председателя территориальной избирательной комиссии Буйнакского района Гисы Магомедова ТИК муниципалитет хорошо подготовлен к проведению общероссийского голосования и обеспечит все пункты необходимыми средствами.

В преддверии голосования жителей проинформируют о предстоящем событии: в селах будут размещены баннеры и плакаты, на сайтах и соцсетях — интернет-баннеры, видео- и аудиоролики.

«Организация выборов — сложное и ответственное мероприятие. Мы обеспечим каждому избирателю района его право на свободное волеизъявление», — отметил Камиль Изиев.

 

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