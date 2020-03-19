Владимир Васильев о коронавирусе: «Вместе мы будем противостоять этой угрозе, поддерживая всех и каждого»

Глава Дагестана Владимир Васильев сегодня, 18 марта, провёл заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики. Мероприятие состоялось в стенах Ситуационного центра МЧС России по РД. В нём приняли участие руководители ряда министерств и ведомств, а также главы районов и городов посредством видеоконференцсвязи.

Учитывая широкий состав участников, Владимир Васильев представил нового руководителя Управления Роспотребнадзора по РД. Им стал Николай Павлов, который до этого занимал должность начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Саратову.

Пожелав новому руководителю успехов в деятельности на благо региона и его жителей, Глава РД вручил ему знак, обозначающий принадлежность к органам власти республики. При этом он подчеркнул: «У вас большой опыт, и мы очень на вас рассчитываем. Вы вовремя подключились к работе».

Возвращаясь к теме предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, руководитель региона сообщил, что к этому вопросу приковано внимание федерального центра.

Более подробно о работе оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Дагестане рассказал Первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов.

В частности, он доложил: «В республике проводятся комплексные мероприятия. В воздушном, морском, автомобильных пунктах пропуска через госграницу осуществляется санитарно-карантинный контроль с досмотром транспортных средств, проведением бесконтактной телеметрии прибывающих в Россию лиц. С 1 февраля досмотрено свыше 25 тысяч транспортных средств, а также 109479 человек. Был выявлен один человек с признаками ОРВИ, но лабораторные исследования не подтвердили заболевания коронавирусом. Кроме того, в махачкалинском аэропорту проведены межведомственные учения по отработке действий при прибытии пассажира с подозрением на вирусную инфекцию».

По словам курирующего данный вопрос Первого зампреда, проводится ежедневный мониторинг заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией, обеспечено проведение лабораторной диагностики, необходимое оборудование для этого имеется. Приняты также и другие меры – на базе Дагестанского центра медицины катастроф запущена «горячая линия» для граждан, закрыты на карантин социальные учреждения для пожилых людей, так как эта категория населения наиболее уязвимая. Что касается учебных организаций, продлены школьные каникулы для детей, а вузы могут перейти на дистанционное обучение. Помимо прочего, из резервного фонда республики будут выделены средства на доукомплектование профильных медицинских организаций. Как сообщил Анатолий Карибов, медицинские маски, необходимые медикаменты и оборудование при необходимости будут заказаны в централизованном режиме. В целом, в регионе на данный момент не выявлено ни одного случая заражения COVID-19.

Комментируя, Владимир Васильев заверил, что проблем с обеспеченностью вышеназванными позициями не будет, так как вопрос находится на контроле центрального штаба и уже имеются определённые договорённости с федеральными ведомствами.

В свою очередь министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов проинформировал о готовности медицинских организаций. Он подтвердил, что в республике зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией нет. Но если вдруг такие факты будут, медицинские организации готовы к приему пациентов с признаками коронавируса, создан необходимый запас противовирусных препаратов и расходных материалов. При осложнении эпидемиологической ситуации в медучреждениях готовы перепрофилировать под инфекционные стационары дополнительные койки.

На принимаемые меры по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Дагестане в своём выступлении сделала упор и.о. руководителя Управления Роспотребнадзора по РД Ирина Алжанбекова. Особое внимание она обратила на то, что поступает много обращений от граждан по поводу лабораторной диагностики по желанию пациентов. Планируется, что такая возможность будет обеспечена.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Абзагир Гусейнов обратил внимание на вопрос обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией. Дефицит социально значимых товаров в Дагестане не ожидается – по всем основным группам необходимые запасы продуктов имеются.

Ознакомившись с положением дел в этой сфере, Владимир Васильев поручил наладить взаимодействие с другими регионами, в которых производится та продукция, которой республика себя обеспечить не может.

В продолжение темы руководитель субъекта добавил: «Посмотрите, чтобы возможности небольших рынков, фермерских хозяйств реализовывались в полной мере. И глав прошу помогать тому, чтобы фермеры могли сейчас продавать свою продукцию. Контроль, безусловно, должен быть».

Вместе с тем Владимир Васильев поинтересовался, как обстоит ситуация с ценами на продовольственных рынках Махачкалы. Отвечая на вопрос, вице-премьер Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил, что они незначительно повысились на некоторые овощи, а также баранину.

«Мы обязаны на всё реагировать. Мы сами производим. Если где-то есть нехватка, завезём в достаточном количестве. По вашим заверениям, я знаю, что мы такой потенциал имеем. Но следите за этим круглосуточно», – поручил Глава РД.

О том, хорошо ли обеспечены дагестанцы свежей рыбой и продуктами переработки рыбы, доложил министр природных ресурсов и экологии региона Набиюла Карачаев: «16 разновидностей рыбы продаётся на махачкалинском втором рынке, рыба есть свежая, охлаждённая, замороженная, переработанная. По некоторым видам цены даже снизились, потому что мы увеличили добычу рыбы. Ежемесячно мы будем увеличивать объем вылова, никаких проблем с поставками и ценами не будет. В этом году мы планируем добыть 30 тысяч тонн рыбы».

Комментируя, Владимир Васильев напомнил об озвученной ранее инициативе по созданию рыбного рынка в Махачкале. Эта тема, по его словам, остаётся актуальной.

Затем главы муниципальных образований озвучили вопросы, которые беспокоят их и жителей.

Подводя итоги обсуждения, Глава Дагестана сказал: «Меры, которые предприняты сегодня руководством страны и нами в регионе, направлены на то, чтобы локализовать процесс. К счастью, у нас пока не выявлены случаи заболевания».

Руководитель региона призвал собравшихся отслеживать факты заболевания внебольничной пневмонией, уделять внимание профилактике, привлекать волонтёров к проводимой работе, чтобы «никто не оказался в таком положении, когда он заболел и про него забыли».

Отдельно остановился Владимир Васильев на необходимости оказания помощи представителям старшего поколения: «Мы рекомендуем им не покидать места проживания, чтобы не подвергать себя риску. Но при этом мы должны обеспечить их всем необходимым и условиями для комфортной жизни. Особенно это касается ветеранов, участников войны, других категорий людей, которым мы обязаны сегодняшней нашей мирной жизнью».

Обращаясь к главам МО и ГО, Владимир Васильев отметил, что у региона имеются резервные средства – свыше 3 млрд рублей, которые позволят решить многие проблемные вопросы и повысить качество жизни дагестанцев. Такие же резервы, по его мнению, должны быть у каждого муниципалитета.

Комментируя ситуацию с подорожанием медицинских масок, Владимир Васильев заявил: «Обращаюсь к тем, у кого есть совесть. Не наживайтесь на этом! Даром не пройдёт: найдём и накажем. Спекулировать на этом не позволим».

Не обошёл стороной Глава РД и тему проведения бесплатных исследований на коронавирус. В ближайшее время такая возможность будем предоставлена всем желающим.

«Наша задача – объединиться и реализовать имеющийся потенциал. Я общался с представителями общественных организаций, Муфтията РД – с их стороны есть полное понимание. Вместе мы будем противостоять этой угрозе, поддерживая всех и каждого, чтобы никто не почувствовал, что остался один на один с проблемой», – заключил Владимир Васильев.