ЗАМАНА - Центр поддержки экспорта предлагает бизнесменам сотрудничество

Центр поддержки экспорта предлагает бизнесменам сотрудничество

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19 марта, 2020. Четверг 10:56
Центр поддержки экспорта предлагает бизнесменам сотрудничество
Сегодня малое и среднее предпринимательство стало предметом заботы властей.
Центр поддержки экспорта предлагает бизнесменам сотрудничество
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В прошлом году правительством был разработан и реализован пакет мер, призванных устранить барьеры и стимулировать деловую активность в Республике Дагестан. 
 
Правительство активно способствует тому, чтобы вывести и показать товары, произведенные в Республике Дагестан всему Миру.
 
Центр поддержки экспорта был создан в целях содействия по привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки на базе федерального "Российского экспортного центра" — государственного института поддержки несырьевого экспорта, который предоставляет российским экспортерам широкий спектр поддержки, и имеет собственный бюджет для оплаты предоставляемых услуг.
 
Мы бесплатно предлагаем предпринимателям сотрудничество и содействие в продвижении товаров (работ, услуг) на внешние рынки через оказание следующих видов услуг: 
информирование и консультирование по вопросам экспортной деятельности;
подготовка и перевод на иностранные языки презентационных и иных материалов;
организация встреч и переговоров с иностранными субъектами предпринимательской деятельности на территории Республики Дагестан;
создание и/или модернизация сайта на иностранном языке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
участие в международных и межрегиональных бизнес-миссиях;
организация вебинаров, круглых столов, конференций, форумов, семинаров, мастер-классов по тематике экспортной деятельности;
Содействие в размещении на международных электронных торговых площадках (Alibaba, Ebay)
 

 

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