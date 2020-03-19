Центр поддержки экспорта предлагает бизнесменам сотрудничество
- Автор Мадина
- 19 марта, 2020. Четверг 10:56
Сегодня малое и среднее предпринимательство стало предметом заботы властей.
В прошлом году правительством был разработан и реализован пакет мер, призванных устранить барьеры и стимулировать деловую активность в Республике Дагестан.
Правительство активно способствует тому, чтобы вывести и показать товары, произведенные в Республике Дагестан всему Миру.
Центр поддержки экспорта был создан в целях содействия по привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки на базе федерального "Российского экспортного центра" — государственного института поддержки несырьевого экспорта, который предоставляет российским экспортерам широкий спектр поддержки, и имеет собственный бюджет для оплаты предоставляемых услуг.
Мы бесплатно предлагаем предпринимателям сотрудничество и содействие в продвижении товаров (работ, услуг) на внешние рынки через оказание следующих видов услуг:
информирование и консультирование по вопросам экспортной деятельности;
подготовка и перевод на иностранные языки презентационных и иных материалов;
организация встреч и переговоров с иностранными субъектами предпринимательской деятельности на территории Республики Дагестан;
создание и/или модернизация сайта на иностранном языке в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;
участие в международных и межрегиональных бизнес-миссиях;
организация вебинаров, круглых столов, конференций, форумов, семинаров, мастер-классов по тематике экспортной деятельности;
Содействие в размещении на международных электронных торговых площадках (Alibaba, Ebay)
информирование и консультирование по вопросам экспортной деятельности;
подготовка и перевод на иностранные языки презентационных и иных материалов;
организация встреч и переговоров с иностранными субъектами предпринимательской деятельности на территории Республики Дагестан;
создание и/или модернизация сайта на иностранном языке в информационно-
участие в международных и межрегиональных бизнес-миссиях;
организация вебинаров, круглых столов, конференций, форумов, семинаров, мастер-классов по тематике экспортной деятельности;
Содействие в размещении на международных электронных торговых площадках (Alibaba, Ebay)