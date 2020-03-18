В 2020 году в Махачкале будет обновлено 23 трансформатора

В конце прошедшей недели в поселке Ленинкент Кировского района Махачкалы была завершена установка нового трансформатора. Вечером, в воскресенье, 15 марта, трансформатор был установлен, производились его наладка, тестирование и работы по его запуску под нагрузкой.

А уже в понедельник, 16 марта, трансформатор был подключен к домам жителей по штатной схеме.

Ранее, как рассказали ленинкентцы, старый трансформатор не выдерживал нагрузок из-за изношенности и возросшего потребления электричества населением. Так, в их дома поступало 150-160 кВт электроэнергии, тем самым создавались сбои в работе бытовой техники и не только. Они многократно обращались в различные инстанции, но только в прошлом году их просьбы были услышаны руководством республики и города, а уже сейчас проблема решена.

Теперь жители поселка не будут испытывать проблем со светом. Бесперебойным электроснабжением их обеспечит новый более мощный трансформатор, приобретенный по поручению главы города Махачкалы Салмана Дадаева столичным Управлением жилищно-коммунального хозяйства и установленный энергетиками.

К слову, в Ленинкенте проживает более 16 тысяч человек. В рекордно короткие сроки, буквально за один день, специалисты Махачкалинских горэлектросетей произвели демонтаж старого трансформатора и монтаж нового, который будет обслуживать порядка 1000 человек. Кроме того, демонтированный трансформатор будет отремонтирован и установлен в другом микрорайоне населенного пункта, жители которого также испытывают проблемы с электроснабжением. В общей сложности после ремонтных работ в посёлке Ленинкент качественным электроснабжением обеспечены еще порядка 1500 человек.

В ближайшее время питающие центры на более мощные заменят еще на нескольких подстанциях Махачкалы в наиболее проблемных районах города. Как рассказал врио начальника УЖКХ Шамиль Магомедов, специалистами управления в течение прошлого года проводится анализ всех проблемных участков столицы, и по результатам мониторинга принято решение о приобретении и установке 23 новых трансформаторов в текущем году.