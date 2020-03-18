Информация о ходе реализации государственной программы Дагестана «Доступная среда»

В целях обеспечения участия в реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» в Республике Дагестан утверждена и реализуется государственная программа Республики Дагестан «Доступная среда» (далее — Программа).

В рамках реализации Программы за период с 2014 по 2018 годы: оборудовано для обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее — МГН) 517 объектов, в том числе объектов: образования — 273, социальной защиты — 55, занятости — 34, здравоохранения — 43, спорта — 44, культуры — 64, транспорта — 4;

закуплено 14 единиц пассажирского автотранспорта, адаптированного для перевозки инвалидов и других МГН;

приобретен амбулаторный лифт для посадки (высадки) инвалидов и других МГН на (с) борт(а) воздушного судна;

установлены устройства звукового сопровождения пешеходов в количестве 126 единиц на светофорные объекты в городах Махачкале, Буйнакске, Каспийске, Кизилюрте и Кизляре;

для Республиканской специальной библиотеки для слепых закуплены вспомогательные средства, специальная литература для инвалидов по зрению (аудио книги, брайлевские книги, журналы, книги на дисках, брайлевский принтер, оборудование по выпуску рельефно-графических пособий, тифлофлешплеер с криптозащитой, программы экранного доступа для слепых);

организовано обучение 20-ти специалистов территориальных органов Минтруда РД — управлений социальной защиты населения по дополнительной программе образования «Основы тифлосурдокоммуникации»;

ГБУ РД «РГВК «Дагестан» обеспечено субтитрирование общественно значимых и информационных программ, в том числе в 2018 году произведено 220 выпусков общественно значимых и информационных программ с субтитрами.

В 2019 году оборудовано для обеспечения доступности для инвалидов и других МГН 42 объекта социальной сферы (40 объектов образования и 2 объекта социальной защиты);

обучено 16 специалистов подведомственных Минтруду РД учреждений социального обслуживания по дополнительной программе образования «Основы тифлосурдокоммуникации».

Для продолжения работы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в 2020 году постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 октября 2019 г. № 259 утверждена государственная программа Республики Дагестан «Доступная среда».

Заключено Соглашение от 11 декабря 2019 г. № 149-09-2020-044 между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан о предоставлении в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 363, субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на 2020 год на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми- инвалидами качественного образования и мероприятий по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в Республике Дагестан.

В 2020 году планируется:

оборудование для обеспечения доступности для инвалидов и других МГН около 153 объектов, в том числе объектов: образования — 40, социальной защиты — 60, занятости — 9, здравоохранения — 20, спорта — 18, культуры — 4, транспорта — 2;

закупка 6 единиц пассажирского автотранспорта, адаптированного для перевозки инвалидов и других МГН;

установка на светофорные объекты устройства звукового сопровождения пешеходов в количестве 110 единиц;

обучение специалистов подведомственных Минтруду РД учреждений социального обслуживания по дополнительной программе образования «Основы тифлосурдокоммуникации».