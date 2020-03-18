Поправки в Конституцию РФ
- Автор Мадина
- 18 марта, 2020. Среда 11:53
Поправки в Конституцию РФ 2020 все еще остаются главной темой. Поговорим об этом с председателем комитета Народного собрания РД по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению Алавудином Мирзабалаевым.
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