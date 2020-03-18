В Дагестане идет работа по автоматизации рабочих мест врачей

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Дагестане обеспечат компьютерами и электронной цифровой подписью более 14 тыс. рабочих мест врачей. Каждое из них оборудуют компьютерами с доступом в единую информационную систему.

Индивидуальная цифровая подпись позволит обеспечить юридически значимый документооборот. В 2019 году автоматизировать удалось порядка 2,5 тыс. рабочих мест. В этом году будет организовано около 10 тыс. - это более 90% от запланированного.

Автоматизацию рабочих мест проводят с целью сокращения времени оформления документации, что позволяет врачу уделять больше внимания работе с пациентами.

«В Дагестане реализуется региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. В рамках этой программы планируется дооснащение медицинских учреждений компьютерным и телекоммуникационным оборудованием. В частности, закупка новых компьютеров и снабжение ими медицинских работников», - отметил министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов.

Добавим, Дагестан участвует в реализации семи региональных проектов направленных на снижение смертности, ликвидацию кадрового дефицита в медучреждениях, повышение доступности и качества оказываемой медицинской помощи.