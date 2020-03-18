Инсаф Хайруллин и представители Счётной палаты РФ проинспектировали объекты незавершенного строительства

Врио заместителя Председателя Правительства РД Инсаф Хайруллин совместно с прибывшей в Дагестан рабочей группой Счётной палаты РФ 17 марта проинспектировал объекты незавершенного строительства в городах Избербаш и Дагестанские Огни, предложенные республикой для возобновления их софинансирования за счет средств федерального бюджета.

Их сопровождали председатель Счетной палаты РД Билал Джахбаров, замминистра экономики и территориального развития РД Абдурахман Абдурахманов, замминистра строительства и ЖКХ РД Ибрагим Абакаров.

Напомним, что Республика Дагестан определена пилотным регионом, на территории которого будут осуществляться мероприятия программы «дорожной карты», направленной на сокращение объемов незавершенного строительства.

В ходе поездки в г.Избербаш были проинспектированы два объекта - «Строительство очистных сооружений водоснабжения», начатый в 2008 году, и «Больница (вторая очередь) на 300 коек», начатый в 2009 году. Ранее ввиду завершения срока реализации программы ФЦП «Юг России» их строительство было приостановлено.

В настоящее время финансирование указанных объектов осуществляется в рамках Республиканской инвестиционной программы.

В Дагестанских Огнях делегация проверила объект «Строительство очистных сооружений канализации», который был начат в 2008 году в рамках программы ФЦП «Юг России».

С пояснениями по объектам выступили главы Избербаша и ДагОгней Магомед Исаков и Зейдулла Гашимов.

По итогам осмотра принято решение проработать вопросы привлечения средств федерального бюджета для софинансирования указанных объектов.