Их сопровождали председатель Счетной палаты РД Билал Джахбаров, замминистра экономики и территориального развития РД Абдурахман Абдурахманов, замминистра строительства и ЖКХ РД Ибрагим Абакаров.
Напомним, что Республика Дагестан определена пилотным регионом, на территории которого будут осуществляться мероприятия программы «дорожной карты», направленной на сокращение объемов незавершенного строительства.
В ходе поездки в г.Избербаш были проинспектированы два объекта - «Строительство очистных сооружений водоснабжения», начатый в 2008 году, и «Больница (вторая очередь) на 300 коек», начатый в 2009 году. Ранее ввиду завершения срока реализации программы ФЦП «Юг России» их строительство было приостановлено.
В настоящее время финансирование указанных объектов осуществляется в рамках Республиканской инвестиционной программы.
В Дагестанских Огнях делегация проверила объект «Строительство очистных сооружений канализации», который был начат в 2008 году в рамках программы ФЦП «Юг России».
С пояснениями по объектам выступили главы Избербаша и ДагОгней Магомед Исаков и Зейдулла Гашимов.
По итогам осмотра принято решение проработать вопросы привлечения средств федерального бюджета для софинансирования указанных объектов.