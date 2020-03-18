Ханжан Курбанов прокомментировал поправки в Конституцию РФ

«Мы в Дагестане понимаем, чего может натворить бездуховный человек: от коррупции до терроризма. А в связи с поправками в Конституцию в очередной раз возникает тема скреп – так что же объединяет всех россиян? Всех без исключения? Или большинство, о котором говорит патриарх Кирилл? А большинство у нас все-таки верующее. Вера? Победа? Советский Союз?

Но и здесь возникают различные возражения. Оппоненты говорят, что вера у всех разная, тема Победы иссякнет, а поколение советских людей в скором времени уйдет.

И здесь нужно сказать, что российскому жителю необходимо вернуть веру, не просто как интимную деталь его жизни, а как часть государственной политики.

Хочется надеяться, что этими поправками (с упоминанием Бога, верховенством детства, приоритетом социальных статей), лично Президент дает посыл обществу о необходимо строить государство с оглядкой на традиционные духовно-нравственный ценности. Вне национальных, социальных различий, вероисповедания, российские народы должны черпать в вере предков силу и единение, а власть должна перестать потворствовать коррупции и защите корпоративных интересов в ущерб национальному достоянию; незащищенным социальным слоям».