ЗАМАНА - Путин: при всей важности общероссийского голосования нет ничего важнее здоровья граждан

Путин: при всей важности общероссийского голосования нет ничего важнее здоровья граждан

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18 марта, 2020. Среда 10:57
Путин: при всей важности общероссийского голосования нет ничего важнее здоровья граждан

Владимир Путин встретился с главой ЦИК, чтобы обсудить дату всенародного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Дату могут перенести с 22 апреля на более поздний срок из-за коронавируса.

Путин: при всей важности общероссийского голосования нет ничего важнее здоровья граждан
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Владимир Путин встретился с главой ЦИК Эллой Памфиловой. На встрече обсудили дату всенародного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.

Президент России заявил, что, по закону, после подписания указа о внесении поправок в Конституцию голосование можно проводить не раньше чем через месяц. Позже – можно.

«Мы будем проводить голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при всей важности общероссийского голосования нет ничего важнее здоровья граждан», – сказал президент.

Также Путин попросил главу ЦИК не оставлять работу по организации и проведению голосования, даже если дату перенесут с 22 апреля на более поздний срок. На что Элла Памфилова ответила, что система голосования в России сегодня современная и динамичная: в ЦИК готовы к любому развитию событий.

 

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