В понедельник, 16 марта, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев провел оперативное совещание по реализации Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в условиях ухудшения ситуации на мировых финансовых рынках.



В мероприятии приняли участие руководители региональных органов управления АПК и отраслевых ассоциаций. Республика Дагестан на совещании в режиме видеоконференцсвязи была представлена заместителем Председателя Правительства РД Абдулмуслимом Абдулмуслимовым, заместителями министра сельского хозяйства и продовольствия РД Эмином Шайхгасановым и Магомедом Шапиевым, заместителем министра экономики и территориального развития РД Гаджиамином Рамалдановым, начальниками управлений Минсельхозпрода РД, руководителями ведущих предприятий АПК республики.

В рамках совещания Дмитрий Патрушев отметил, что в настоящий момент ситуация на агропродовольственном рынке России стабильна, при этом перед Минсельхозом РФ стоит задача по координации усилий на федеральном и региональном уровнях для сохранения устойчивости отрасли в условиях волатильности на глобальном финансовом рынке. В этой связи министерством разработан и представлен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации ряд дополнительных мер господдержки аграриев.

Кроме того, в ведомстве создан оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках под председательством первого заместителя министра Джамбулата Хатуова и заместителя министра Оксаны Лут. Дмитрий Патрушев поручил регионам в течение двух дней создать аналогичные органы и на постоянной основе анализировать имеющиеся объемы продовольствия и цены в торговых сетях. Перед регионами поставлена задача проработать возможность значительного наращивания объемов сельхозпроизводства в сжатые сроки.

В ходе совещания участники обсудили ситуацию с ценами и запасами продовольствия в регионах. Руководители региональных органов АПК подтвердили отсутствие существенных ценовых колебаний в торговом сегменте, в том числе в таких значимых категориях товаров, как макаронные изделия, консервы и крупы.

По завершении мероприятия Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание с руководителями структурных подразделений Минсельхозпрода Дагестана, в ходе которого был сформирован оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках республики, куда вошли представители Минсельхозпрода, Минэкономразвития, Агентства по предпринимательству и инвестициям РД и других заинтересованных структур.

Комментируя ситуацию на продовольственном рынке Дагестана, вице-премьер подчеркнул, что вопрос обеспечения продовольственной деятельности в регионе находится на постоянном контроле Главы РД. «Мы отслеживаем ситуацию, которая складывается на потребительском рынке. По всем основным продуктам, которые составляют продовольственную корзину, мы на 75-85% обеспечиваем свои потребности. В частности, это мясная продукция, колбасные изделия, рис, а в сезон – еще и овощи с фруктами», – проинформировал зампред республиканского Правительства. Также Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил, что с начала 2020 года на потребительском рынке Дагестана не наблюдается значительного повышения стоимости продуктов питания, а по некоторым важным позициям зафиксировано даже снижение цен.

«Начиная с 9 января, нами проводится еженедельный мониторинг на потребительском рынке республики. Например, цены на мучные изделия за этот период не выросли, в последние две-три недели наблюдается совсем незначительное увеличение цены на томаты и огурцы, а баранина даже подешевела. В целом, цены на другие продукты не претерпели изменений», – заявил вице-премьер. Кроме того, он добавил, что Дагестан способен обеспечить поставки за пределы региона значительного количества мяса мелкого и крупного рогатого скота. Более того, Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что в текущем году в республике ожидаются высокие урожаи основных сельхозкультур и прирост поголовья КРС и МРС.