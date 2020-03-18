Хизри Шихсаидов провел совещание по насущным проблемам столицы республики

В мероприятии приняли участие глава ГО с внутригородским делением «город Махачкала» Салман Дадаев, Первый заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов, заместитель Председателя Народного Собрания РД Камил Давдиев, председатели комитетов парламента Алавудин Мирзабалаев, Сейфулах Исаков, Муса Мащилиев, Мурат Мамаев, министр строительства и ЖКХ РД Малик Баглиев, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РД Нариман Казимагомедов, министр финансов РД Юнус Саадуев, министр юстиции Казимагомед Сефикурбанов, министр экономики и территориального развития Гаджи Султанов, министр по земельным и имущественным отношениям Агарагим Кагиргаджиев, представители федеральных территориальных органов, ученые.

В начале заседания Хизри Шихсаидов обратил внимание на ряд построенных, но не введенных в эксплуатацию объектов – это детские сады, школы, новый корпус Республиканского онкологического центра. Он подчеркнул, что два детских сада на 340 мест, расположенные в поселке Новый Кяхулай и в районе ипподрома, из-за несогласованных действий министерств, ведомств и городского округа «Махачкала» около двух лет не могут начать работу. Необходимо в ближайшее время ввести эти детсады в эксплуатацию, учитывая большую потребность в них - только в Махачкале очередь в детские сады составляет 18 тысяч человек. Министерством здравоохранения торжественно открывается поликлиника Республиканского онкологического центра, однако она до сих пор не работает, напрашивается вопрос, для чего ее открывали.

В своем выступлении заместитель Председателя Народного Собрания Камил Давдиев проинформировал о причинах несвоевременного ввода в эксплуатацию детских дошкольных образовательных учреждений в Махачкале. По его словам, МЧС и Роспотребнадзор предъявили к данным объектам замечания, без устранения которых детские сады не могут начать работу.

Министр строительства и ЖКХ Малик Баглиев заявил, что свою часть работы по строительству объектов они выполнили, детские сады построены согласно проектно - сметной документации. А министр по земельным и имущественным отношениям Агарагим Кагиргаджиев пояснил, что оба учреждения находятся в собственности республики. Теперь необходимо определить, кто и за счет каких средств будет устранять замечания контролирующих ведомств.

Первый заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов заверил, что в ближайшее время будет определен источник финансирования, замечания будут устранены и детские сады будут введены в эксплуатацию.

Затем Хизри Шихсаидов затронул вопрос о совершенствовании системы управления городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» и оказания финансовой помощи городу для выполнения функций столицы.

«Учитывая, что в Махачкале живет по факту треть населения Дагестана, столице республики надо помочь. Начата совместная работа депутатов Народного Собрания с администрацией города для выработки мер финансовой помощи, которая необходима для дальнейшего развития инфраструктуры, строительства социальных объектов, дорог и других сооружений», - подчеркнул спикер дагестанского парламента.

Председатель Комитета парламента по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению Алавудин Мирзабалаев отметил, что в стране всего три города поделены на внутригородские районы и эта форма управления показала свою неэффективность.

Хизри Шихсаидов предложил еще раз проанализировать опыт работы других регионов России, определить форму эффективного управления городом.

Доцент кафедры конституционного права ДГУ Татьяна Беджанова поддержала мнение о нецелесообразности деления на три внутригородских района.

Далее глава Махачкалы Салман Дадаев рассказал о сложившейся финансовой ситуации в городе и накопившихся за последние годы проблемах. Первый вице-премьер Гаджимагомед Гусейнов проинформировал о возможности оказания помощи столице республики.

На совещании также выступили председатели комитетов парламента Муса Мащилиев и Сейфулах Исаков.

В завершение Хизри Шихсаидов отметил, что власть должна оперативно реагировать на запросы общества, эффективно решать проблемы избирателей.

По всем поднятым вопросам были даны соответствующие поручения.