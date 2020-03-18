«Желательно не посещать места массового скопления людей, а если это необходимо сделать, то избегайте рукопожатий, будь это соболезнования, приветствия и так далее. Имамам всех мечетей рекомендуется сократить проведение пятничных обрядов, ограничившись самым обязательным. Также имамам рекомендуется руководствоваться правилами профилактики и упреждения вирусных заболеваний. Как в самой мечети, так и на ее территории», – сказал Атаев.
Он также призвал имамов мечетей в пятничные дни вместе с прихожанами обращаться с коллективными мольбами о сохранении от бед, несчастий и заболеваний.
Имам центральной джума-мечети Махачкалы Умарасхаб Арсланалиев сообщил корреспонденту «Молодежки», что время начала пятничного обряда в мечети не изменится.
«Сократим время, которое отводится на проповедь. Если раньше тратили на нее 10–15 минут, то теперь сократим вдвое», – рассказал он.