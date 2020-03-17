В Казбековском районе прошёл День общественно-политического еженедельника «ХIакъикъат»
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- 17 марта, 2020. Вторник 15:40
16 марта в Дылыме прошла встреча коллектива республиканской общественно-политической газеты «ХIакъикъат» с представителями Казбековского района, в числе которых были руководители местной администрации, творческая интеллигенция, и преданные читатели газеты.
По словам и. о. главного редактора Умахана Умаханова, целью данного мероприятия является еще большее знакомство журналистов с читателями, выслушать их предложения по улучшению качества издания, а также увеличение его тиража.
Свою любовь к столетнему изданию на аварском языке и к аварскому слову достаточно эмоционально выразили старейший друг газеты из Калининаула Шиявдин Яндаев, общественник Муса Азаев, поэтесса Париза Гереева, председатель профсоюза работников образования района Магомед-Апанди Дадаев и другие.
Культурная часть мероприятия состояла из выступлений женского хора группы «Арбабаш», пандуриста Сайгидахмеда Мухумаева, актёра Аварского театра Магомеда Дудуева и почитателя газеты «ХIакъикъат» Алигаджи Магомедова.
Затем Умахан Умаханов наградил Почётными Грамотами жителей района, которые поддерживают связь с газетой на протяжении многих лет.
Газета «ХIакъикъат» планирует проведение подобных мероприятий и в других муниципальных образованиях, где проживают аварцы.