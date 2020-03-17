Минздрав РД прокомментировал слухи о неготовности медучреждений к коронавирусу

Так, в публикации отмечается, что в медучреждениях республики наблюдается хроническая нехватка медикаментов даже для лечения плановых пациентов и заболеваний, а для обеспечения «хроников» или инвалидов недостаточно ни ресурсов, ни мест. Помимо этого, автор текста, ссылаясь на собственный источник в Минздраве, утверждает, что еще в январе процент заболевших гриппом преодолевал порог в 25%. В свою очередь в Минздраве республики по данному поводу отметили следующее: «На данный момент в регионе зарегистрировано 2721 случай ОРВИ и гриппа, что в 2,3 раза ниже эпидпорога. Такая же ситуация у нас была и в январе. На сегодняшний день случаев коронавируса в республике не зарегистрировано. Проверка, проведенная Минздравом, показала, что в медучреждениях создан запас всех необходимых медикаментов и расходных материалов на случай возникновения эпидемии. Более того, в соответствии с потребностью в больницах имеются дыхательные аппараты — всего около 700 штук. Минздравом ведется закупка дополнительных единиц данного оборудования экспертного класса. Отвечая на выпады по поводу вакцинации от гриппа, напоминаем, что в этот эпидсезон удалось привить 45 % населения региона. Бесплатной иммунизации подлежат лица из группы риска — это дети, беременные женщины, пенсионеры, лица с хроническими заболеваниями. Всего же прививку получили 707 257 детей и 623 253 взрослых. Просьба не вестись на провокации, которые в большинстве своем исходят от недоброжелателей, преследующих свои корыстные интересы — эти люди, не имеющие представления о том, как все на самом деле, пытаются посеять панику и смуту среди населения. Не поддавайтесь страху и панике. Стрессовое состояние тоже понижает иммунитет, а он — наша основная защита от инфекций. Призываем доверять только официальным источникам, ведь мы заинтересованы в том, чтобы помогать пациентам и нам необходимо ваше понимание и снисходительность. И забегая вперед, отвечаем на вопрос, который чаще всего нам задают в последние дни — это проблема дефицита масок, которую сегодня испытывает вся страна и даже иностранные государства. Причиной этому стала паника среди населения, из-за коронавируса все стали скупать медицинские маски, появились и те, кто решил наживаться на этом. Поэтому вопросами завышения цен на маски и их отсутствия в аптеках занимаются Федеральная антимонопольная служба совместно с Росздравнадзором», — отметили в Минздраве.