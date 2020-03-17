ЗАМАНА - В Дагестане активисты добиваются строительства участковой больницы

В Дагестане активисты добиваются строительства участковой больницы

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17 марта, 2020. Вторник 13:46
В Дагестане активисты добиваются строительства участковой больницы

В Дагестане активисты Общероссийского народного фронта взяли на контроль строительство участковой больницы в с. Новый Кумух Буйнакского района, который было обещано сдать еще в феврале 2020 г. 

В Дагестане активисты добиваются строительства участковой больницы
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 Жители села обеспокоены тем, что строительство здания медучреждения затянулось.

Отметим, что старая больница после землетрясения была признана аварийной, а к строительству новой все никак не приступят.

По словам местных жителей, поликлиника на время строительства новой размещена в частном доме, где условий для приема пациентов как таковых нет. Своей очереди больным приходиться ждать на улице.

Они также рассказали, что в конце прошлого года обращались к замминистру здравоохранения РД Мазаю Рамазанову с просьбой ускорить строительство новой больницы. Им было обещано, что больницу достроят к 1 февраля 2020 года. Однако на данный момент из проделанных работ только снесено старое здание.

Активисты ОНФ с просьбой дать разъяснения обратились в Министерство здравоохранения Дагестана и главному врачу ЦРБ. Их заверили, что здание будет готово к июню 2020 года. На его строительство выделено 35 млн. руб., плюс  еще 10 млн. руб. на оборудование медицинского учреждения.

По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ в РД Елены Павлюченко, подрядчик к строительным работам приступит в конце марта.

 

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